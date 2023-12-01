Бастрыкин заинтересовался блогером из Екатеринбурга, на которую готовили 479 исков

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Провести проверку и доложить о ее результатах поручено исполняющему обязанности главы свердловского Следкома Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Напомним, девушка в социальных сетях говорила аудитории о том, что может достать косметику люксовых брендов по низкой стоимости.
Подписчики переводили ей деньги за товар, однако ни косметику, ни деньги они не получали. На вопросы о косметике она не отвечала, а деньги назад не возвращала.
В связи с этим многие люди, подписанные на Уланову, решили обратиться в суд с исковыми заявлениями.