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В СК проведут проверку действий блогера из Екатеринбурга

Бастрыкин заинтересовался блогером из Екатеринбурга, на которую готовили 479 исков

1 декабря 2023, 03:51
Фото: 1MI

В СК проведут проверку действий блогера из Екатеринбурга

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу блогера Екатерину Уланову из Екатеринбурга, на которую готовили почти 500 судебных исков за мошенничество.

Провести проверку и доложить о ее результатах поручено исполняющему обязанности главы свердловского Следкома Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, девушка в социальных сетях говорила аудитории о том, что может достать косметику люксовых брендов по низкой стоимости.

Подписчики переводили ей деньги за товар, однако ни косметику, ни деньги они не получали. На вопросы о косметике она не отвечала, а деньги назад не возвращала.

В связи с этим многие люди, подписанные на Уланову, решили обратиться в суд с исковыми заявлениями.

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