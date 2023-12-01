Дети наткнулись на человеческий скелет в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Мама одного из школьников рассказала, что дети после школы зашли на заброшенную территорию. У найденного ими скелета не было частей рук и ног, пишет Е1.
При этом в свердловском СК отмечают, что данных к ним не поступало. Журналисты побывали на месте и сообщили, что останки на месте. На шее у погибшего есть цепочка.
Напомним, в лесу в районе Нижней Туры было обнаружено тело 21-летнего Владислава Ушакова. Молодой человек пропал 6 лет назад.