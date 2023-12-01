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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Дети в Екатеринбурге нашли человеческий скелет в снегу

Дети наткнулись на человеческий скелет в Екатеринбурге

1 декабря 2023, 15:43
Фото: Е1

Дети в Екатеринбурге нашли человеческий скелет в снегу

Школьники наткнулись на человеческий скелет в Екатеринбурге. Он лежал на территории полусгоревшего дома на улице КрасныхЗорь. Останки лежали через дорогу от школы.

Мама одного из школьников рассказала, что дети после школы зашли на заброшенную территорию. У найденного ими скелета не было частей рук и ног, пишет Е1.

При этом в свердловском СК отмечают, что данных к ним не поступало. Журналисты побывали на месте и сообщили, что останки на месте. На шее у погибшего есть цепочка.

Напомним, в лесу в районе Нижней Туры было обнаружено тело 21-летнего Владислава Ушакова. Молодой человек пропал 6 лет назад.

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