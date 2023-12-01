Екатеринбург вошел в топ-5 городов мечты для россиян

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В опросе поучаствовали четыре тысячи россиян. Провели исследование сотрудники сервиса Ostrovok.ru.
Они задались целью выяснить какие города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, привлекают россиян для туризма, а какие — для жизни.
Следом за Екатеринбургом «городами-мечты» стали Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Красноярск и Уфа. Мотивировало респондентов то, что в этих городах есть большое количество нового жилищного фонда, развитая сфера услуг, а также места для туризма.
Ранее эксперты назвали топ-5 групп промышленной продукции с наибольшим увеличением цен.