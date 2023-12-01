Екатеринбург вошел в топ-5 городов мечты для россиян

Следом за Екатеринбургом «городами-мечты» стали Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Красноярск и Уфа. Мотивировало респондентов то, что в этих городах есть большое количество нового жилищного фонда, развитая сфера услуг, а также места для туризма.