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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Россияне назвали Екатеринбург одним из лучших городов для жизни

Екатеринбург вошел в топ-5 городов мечты для россиян

1 декабря 2023, 09:58
Фото: 1MI

Россияне назвали Екатеринбург одним из лучших городов для жизни

Екатеринбург вошел в пятерку городов России, в котором жители мечтают жить. Первые маста заняли Казань и Краснодар, второе — Нижний Новгород, а третье — Екатеринбург.

В опросе поучаствовали четыре тысячи россиян. Провели исследование сотрудники сервиса Ostrovok.ru.

Они задались целью выяснить какие города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, привлекают россиян для туризма, а какие — для жизни.

Следом за Екатеринбургом «городами-мечты» стали Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Красноярск и Уфа. Мотивировало респондентов то, что в этих городах есть большое количество нового жилищного фонда, развитая сфера услуг, а также места для туризма.

Ранее эксперты назвали топ-5 групп промышленной продукции с наибольшим увеличением цен.

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