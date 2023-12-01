Екатеринбуржцы раскритиковали смену нумерации автобусов

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По мнению одного из жителей города, при появлении нового маршрута в Академическом районе снова придется переделывать всю нумерацию. Также он отметил, что изменения пугают горожан.
Один из жителей Уралмаша поинтересовался, что будет делать администрация при необходимости введения еще одного маршрута.
Некоторые горожане жалуются на то, что общественный транспорт плохо ходит и именно на это надо обратить внимание. Житель города Андрей добавил, что люди, привыкшие за 20 лет к прошлой нумерации теперь не могут никуда уехать.
Однако не все оказались против реформы общественного транспорта.
Транспортные изменения назрели давно. Некоторые жители буду возмущаться, но потом привыкнут. Теперь появился какой-то порядок. Нужно было сделать это давно. Туристам точно будет удобно запоминать, — отметил один из горожан.
Напомним, в Екатеринбурге с 1декабря изменилась нумерация маршрутов общественного транспорта. По мнению администрации, это позволит жителям города и его гостям лучше ориентироваться в маршрутах.