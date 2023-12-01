«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Каждый месяц 25 числа студенты Нижнетагильского государственного социально-педагогического института получают стипендию. У кого-то она повышенная, у кого-то нет. Но в целом каждая категория студентов этого филиала РГППУ в Нижнем Тагиле, у которых нет троек, получает исправно свои деньги.
Однако 1 декабря 2023 года некоторые студенты получили приказ от 27 ноября. В документе значатся имена главного бухгалтера Сальниковой М.Б. и начальника планово-экономического отдела РГППУ Дружининой Н.А.
В документе они увидели суммы своих будущих стипендий, которые оказались меньше, чем ребята могли ожидать. По их словам, стипендию сократили в 3 раза. Если академическая стипендия на СПО была на уровне двух тысяч рублей, то теперь — 887 рублей. СПО — это получение средне-профессионального образования на базе института.
Мне вот еще очень жалко СПО, потому что они вот получат 887 рублей, при том, что общага стоит 800 рублей в месяц. Это им остается на остальные расходы 87 рублей. Это смешно, 87 рублей. Мне до института один раз доехать и обратно. Слов нет, — рассказала TagilCity.ru одна из студенток НТГСПИ.
Кроме того, раз в семестр каждый студент имел возможность оформить материальные выплаты или, по-простому, возвраты за свои покупки, выбрав одну из нескольких возможных категорий, в их числе были одежда, обувь и канцелярия.
И 9 ноября 2023 года профорги выложили пост в паблике Вконтакте с информацией по возвратам — напоминание, чтобы студенты успели подать заявление до конца семестра. Но уже 28 ноября учащиеся узнали, что на материальную помощь за декабрь им рассчитывать не придется:
Документы на матпомощь на декабрь не принимаю! Финансовый кризис!
Пока никто из учащихся не знает о причинах финансовых изменений. Редакция TagilCity.ru направит официальный запрос администрации НТГСПИ.