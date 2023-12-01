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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Студентам в Нижнем Тагиле сократили стипендии

«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии

1 декабря 2023, 15:57
Фото: Midjourney

Студентам в Нижнем Тагиле сократили стипендии

Студенты НТГСПИ получили приказ об установлении размеров стипендии. В декабре 2023 года одна из выплат в филиале вуза в Нижнем Тагиле снизилась почти втрое, утверждают студенты в беседе с TagilCity.ru.

Каждый месяц 25 числа студенты Нижнетагильского государственного социально-педагогического института получают стипендию. У кого-то она повышенная, у кого-то нет. Но в целом каждая категория студентов этого филиала РГППУ в Нижнем Тагиле, у которых нет троек, получает исправно свои деньги. 

Однако 1 декабря 2023 года некоторые студенты получили приказ от 27 ноября. В документе значатся имена главного бухгалтера Сальниковой М.Б. и начальника планово-экономического отдела РГППУ Дружининой Н.А.

В документе они увидели суммы своих будущих стипендий, которые оказались меньше, чем ребята могли ожидать. По их словам, стипендию сократили в 3 раза. Если академическая стипендия на СПО была на уровне двух тысяч рублей, то теперь — 887 рублей. СПО — это получение средне-профессионального образования на базе института. 

Мне вот еще очень жалко СПО, потому что они вот получат 887 рублей, при том, что общага стоит 800 рублей в месяц. Это им остается на остальные расходы 87 рублей. Это смешно, 87 рублей. Мне до института один раз доехать и обратно. Слов нет, — рассказала TagilCity.ru одна из студенток НТГСПИ.
Фото: Приказ предоставлен студентами НТГСПИ

Кроме того, раз в семестр каждый студент имел возможность оформить материальные выплаты или, по-простому, возвраты за свои покупки, выбрав одну из нескольких возможных категорий, в их числе были одежда, обувь и канцелярия.

И 9 ноября 2023 года профорги выложили пост в паблике Вконтакте с информацией по возвратам — напоминание, чтобы студенты успели подать заявление до конца семестра. Но уже 28 ноября учащиеся узнали, что на материальную помощь за декабрь им рассчитывать не придется:

Документы на матпомощь на декабрь не принимаю! Финансовый кризис!
Информация из открытого источника Информация из открытого источника
Информация из открытого источника Информация из открытого источника
Информация из открытого источника

Пока никто из учащихся не знает о причинах финансовых изменений. Редакция TagilCity.ru направит официальный запрос администрации НТГСПИ. 

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