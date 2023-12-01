«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии

В документе они увидели суммы своих будущих стипендий, которые оказались меньше, чем ребята могли ожидать. По их словам, стипендию сократили в 3 раза. Если академическая стипендия на СПО была на уровне двух тысяч рублей, то теперь — 887 рублей. СПО — это получение средне-профессионального образования на базе института.