Готовимся к уютным вечерам: рецепт морковного пирога от TagilCity.ru

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Морковь и тесто — будто созданы друг для друга. Овощ придает выпечке натуральную сладость, аппетитный цвет и непередаваемый запах. Выбирайте для приготовления молодую морковку. Возьмите несколько штук, чтобы в натертом виде ее получилось около 200 граммов.
Для приготовления из продуктов нам понадобятся:
Поскольку это будет пирог со сметанным кремом, отдельно подготовим и его:
Все продукты, которые мы перечислили, должны быть комнатной температуры. Начнем со сливочного масла: взбиваем его миксером до пышности, добавляем соль, сахар и взбиваем еще — до полного смешивания. По одному добавляем яйца, добиваясь однородной консистенции.
Затем ко всей массе добавляем сметану и растительное масло. Здесь вход уже идет тертая на мелкой терке морковь и цедра апельсина.
Подготавливаем муку: просеиваем ее и смешиваем с разрыхлителем, а затем вмешиваем в остальные ингредиенты. Но не мешаем слишком долго, а то тесто станет плотным. В это тесто отправляем изюм и перемешиваем.
Теперь пришло время для того, чтобы выложить все в форму на пергамент, смазанный маслом. За 45-50 минут пирог должен приготовиться при 180 градусах в духовке.
Пока морковный пирог в духовке, делаем крем. Сметану смешиваем с сахаром и ванилином. Секрет заключается в том, что перемешивать его долго не нужно, он раствориться сам и вся масса не осядет. Крем нужно выложить на теплый пирог, а затем еще минут на 10 убрать в духовку, чтобы сметана схватилась.
Самый простой морковный пирог готов! Приятного аппетита!
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