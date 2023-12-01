Готовимся к уютным вечерам: рецепт морковного пирога от TagilCity.ru

Пока морковный пирог в духовке, делаем крем. Сметану смешиваем с сахаром и ванилином. Секрет заключается в том, что перемешивать его долго не нужно, он раствориться сам и вся масса не осядет. Крем нужно выложить на теплый пирог, а затем еще минут на 10 убрать в духовку, чтобы сметана схватилась.