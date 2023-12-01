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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Готовимся к уютным вечерам: рецепт морковного пирога от TagilCity.ru

Готовимся к уютным вечерам: рецепт морковного пирога от TagilCity.ru

1 декабря 2023, 11:34
Фото: Midjourney
В первый день зимы редакции TagilCity.ru захотелось немного отвлечься от новостной повестки и сделать необычный материал. Мы проштудировали лучшие рецепты морковных пирогов, выбрали для своих читателей самый простой и аппетитный, чтобы каждый смог выделить время и приготовить что-то новое для себя.

Морковь и тесто — будто созданы друг для друга. Овощ придает выпечке натуральную сладость, аппетитный цвет и непередаваемый запах. Выбирайте для приготовления молодую морковку. Возьмите несколько штук, чтобы в натертом виде ее получилось около 200 граммов.

Морковный пирог, рецептМорковный пирог, рецепт
Морковный пирог, рецепт
Фото: Midjourney

Для приготовления из продуктов нам понадобятся:

  • масло сливочное — 150 г.
  • сахар — 180 г.
  • соль — 1/3 ч. л.
  • разрыхлитель — 10 г.
  • мука — 260 г.
  • сметана — 200 г.
  • яйца — 3 штуки
  • масло рафинированное — 3 ст. л.
  • ванилин — 5 г.
  • изюм — 100 г.
  • цедра апельсина — 1 ч. л.

Поскольку это будет пирог со сметанным кремом, отдельно подготовим и его:

  • сметана — 300 г.
  • сахар — 2 ст. л.
  • ванилин
Морковный пирог по версии нейросетиМорковный пирог по версии нейросети
Морковный пирог по версии нейросети
Фото: Midjourney

Все продукты, которые мы перечислили, должны быть комнатной температуры. Начнем со сливочного масла: взбиваем его миксером до пышности, добавляем соль, сахар и взбиваем еще — до полного смешивания. По одному добавляем яйца, добиваясь однородной консистенции.

Затем ко всей массе добавляем сметану и растительное масло. Здесь вход уже идет тертая на мелкой терке морковь и цедра апельсина.

Подготавливаем муку: просеиваем ее и смешиваем с разрыхлителем, а затем вмешиваем в остальные ингредиенты. Но не мешаем слишком долго, а то тесто станет плотным. В это тесто отправляем изюм и перемешиваем.

Теперь пришло время для того, чтобы выложить все в форму на пергамент, смазанный маслом. За 45-50 минут пирог должен приготовиться при 180 градусах в духовке.

Пока морковный пирог в духовке, делаем крем. Сметану смешиваем с сахаром и ванилином. Секрет заключается в том, что перемешивать его долго не нужно, он раствориться сам и вся масса не осядет. Крем нужно выложить на теплый пирог, а затем еще минут на 10 убрать в духовку, чтобы сметана схватилась.

Самый простой морковный пирог готов! Приятного аппетита!

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