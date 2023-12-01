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В Нижнем Тагиле пьяный мужчина воткнул нож в спину своей сестры

«Хотела забрать детей»: житель Нижнего Тагила воткнул нож в спину сестры

1 декабря 2023, 07:21
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пьяный мужчина воткнул нож в спину своей сестры

Жителя Нижнего Тагила приговорили к тюремному сроку за то что он воткнул нож в спину сестры. Злоумышленнику 56 лет.

Мужчину признали виновным по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Известно, что днем 8 июля 2023 года мужчина был дома в пьяном виде. В какой-то момент он ранил сестру.

Это произошло во время ссоры, сообщает региональная прокуратура. Тогда сестра, оценив состояние брата, решила забрать на время его детей. Таким образом она хотела уберечь их от его пьяного поведения.

Свою вину мужчина признал и добавил, что когда он пьяный, то теряет самоконтроль. В результате ему назначили два года колонии в колонии общего режима. Также он должен будет выплатить сестре 200 тысяч рублей компенсации.

Ранее сообщалось, что школьник из Екатеринбурга зарелал свою 14-летнюю возлюбленную и ее мать, после чего отправился на прогулку.

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