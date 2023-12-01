«Хотела забрать детей»: житель Нижнего Тагила воткнул нож в спину сестры

Это произошло во время ссоры, сообщает региональная прокуратура. Тогда сестра, оценив состояние брата, решила забрать на время его детей. Таким образом она хотела уберечь их от его пьяного поведения.



Свою вину мужчина признал и добавил, что когда он пьяный, то теряет самоконтроль. В результате ему назначили два года колонии в колонии общего режима. Также он должен будет выплатить сестре 200 тысяч рублей компенсации.