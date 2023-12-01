Какую фигурку дракона выбрать для удачи и благосостояния в наступающем году

Бэла Уайт уверена, что те, кто потратят время на создание фигурки своими руками, не пожалеют, так как символ года станет их личным оберегом. Фигурку можно сделать из разных материалов, таких как глина, соленое тесто или бумага. Ее можно зарядить на нужные вам программы, используя магические атрибуты: монетки для богатства, сахар для сладкой жизни, нитку для путешествий, сердце для любви, кольцо для брака. Во время создания талисмана нужно зажечь свечу и сосредоточиться на своих желаниях.