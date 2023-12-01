Какую фигурку дракона выбрать для удачи и благосостояния в наступающем году

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Чтобы достичь успеха и неизменно быть удачливыми, экстрасенс Бэла Уайт рекомендует наладить хорошие отношения с этим мощным существом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Она советует приобрести фигурку дракона, которая будет приносить удачу, богатство и любовь в дом. Каждый цвет дракона имеет свое значение: зеленый дракон привлечет счастье и благоприятные изменения, золотой — богатство, синий или черный — гармонию, а красный — мощную энергию.
Тем, кто был рожден в год дракона, Бэла Уайт советует приобрести девять фигурок этого символа — таким образом, всю год будут защищены от неприятностей.
Фигурку дракона лучше всего разместить на восточной стороне жилища или сделать так, чтобы его голова была обращена на восток. Чтобы талисман полностью защищал от негатива, желательно поместить его слева от входа в комнату. Также можно прикрепить его к праздничной елке, чтобы дракон не только передал свою энергию, но и принес радость, счастье и праздничное настроение.
Бэла Уайт уверена, что те, кто потратят время на создание фигурки своими руками, не пожалеют, так как символ года станет их личным оберегом. Фигурку можно сделать из разных материалов, таких как глина, соленое тесто или бумага. Ее можно зарядить на нужные вам программы, используя магические атрибуты: монетки для богатства, сахар для сладкой жизни, нитку для путешествий, сердце для любви, кольцо для брака. Во время создания талисмана нужно зажечь свечу и сосредоточиться на своих желаниях.
После полного сгорания свечи оставшийся воск следует поместить в фигурку. Так ваш талисман на год будет готов! Он будет помогать вам и привлекать больше энергии, чем купленный в магазине.