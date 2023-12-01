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Published Сегодня, 14:52

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Updated Сегодня, 14:54

В Нижнем Тагиле запланирован капитальный ремонт в трех школах

Капремонт трех школ планируется в Нижнем Тагиле

1 декабря 2023, 14:52
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле запланирован капитальный ремонт в трех школах

В Нижнем Тагиле планируется капитально отремонтировать школы №6, №33, №70. Финансирование на проведение работ в двух последних образовательных учреждений подтверждено на 2024 год.

По словам главы города Владислава Пинаева, который провел встречу с учителями и старшеклассниками школы №6, смета на капремонт здания будет готовиться в 2025 году. Сами работы запланированы на 2026 год.

На следующий год нам уже подтверждено финансирование капитального ремонта еще двух образовательных учреждений — школы № 70 и № 33, — пояснил мэр.

Также градоначальник рассказал о проектах, которые были реализованы в Нижнем Тагиле за последние пять лет. Владислав Пинаев отметил, что в городе необходимо развивать туристический потенциал.

По его словам, для этого уже много сделано. В ближайшей перспективе — ремонт плотины на городском пруду, музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и реновация завода-музея имени Куйбышева, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, в Нижнем Тагиле завершается капремонт школы №32. В начале третьей четверти ученики должны вернуться в обновленное здание.

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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Школа#Финансирование#Владислав Пинаев#Капремонт#Ученики#Евгения Сафина
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