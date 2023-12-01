Капремонт трех школ планируется в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
По словам главы города Владислава Пинаева, который провел встречу с учителями и старшеклассниками школы №6, смета на капремонт здания будет готовиться в 2025 году. Сами работы запланированы на 2026 год.
На следующий год нам уже подтверждено финансирование капитального ремонта еще двух образовательных учреждений — школы № 70 и № 33, — пояснил мэр.
Также градоначальник рассказал о проектах, которые были реализованы в Нижнем Тагиле за последние пять лет. Владислав Пинаев отметил, что в городе необходимо развивать туристический потенциал.
По его словам, для этого уже много сделано. В ближайшей перспективе — ремонт плотины на городском пруду, музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и реновация завода-музея имени Куйбышева, сообщает пресс-служба администрации города.
Напомним, в Нижнем Тагиле завершается капремонт школы №32. В начале третьей четверти ученики должны вернуться в обновленное здание.