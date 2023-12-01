Лыжная база УВЗ в Нижнем Тагиле отметила 55-летие

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Это один из любимых спортивных объектов Нижнего Тагила. Каждый год сюда приезжают для зимнего отдыха порядка 170 тысяч человек, сообщает пресс-служба завода.
Помимо этого, здесь тренируются спортсмены, лыжники-любители, велосипедисты, бегуны, любители скандинавской ходьбы. Также здесь можно погулять по красивому лесу, отдохнув от шума города.
Также 1 декабря на базе заработал прокат лыж. Здесь имеется порядка 400 комплектов от 31 до 47 размера. Помимо этого, к приезду гостей готовы спортивная трасса на 3 км и дорожка для прогулок.
Напомним, что база оборудована теплым корпусом с раздевалками, душевыми, гардеробом, комнатами для спортинвентаря и медпунктом. Имеется здесь и стол для настольного тенниса, тренажерный зал и турники. А в буфете можно насладиться чаем и выпечкой.
Ранее TagilCity.ru подготовила обзор, куда можно сходить с пятницы по воскресенье. Это Кубок России среди летающих лыжников и другие мероприятия.