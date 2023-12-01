Лыжная база УВЗ в Нижнем Тагиле отметила 55-летие

Напомним, что база оборудована теплым корпусом с раздевалками, душевыми, гардеробом, комнатами для спортинвентаря и медпунктом. Имеется здесь и стол для настольного тенниса, тренажерный зал и турники. А в буфете можно насладиться чаем и выпечкой.