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55 лет исполнилось лыжной базе УВЗ в Нижнем Тагиле

Лыжная база УВЗ в Нижнем Тагиле отметила 55-летие

1 декабря 2023, 08:54
Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

55 лет исполнилось лыжной базе УВЗ в Нижнем Тагиле

1 декабря День рождения празднует лыжная база Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Ей исполнилось 55 лет.

Это один из любимых спортивных объектов Нижнего Тагила. Каждый год сюда приезжают для зимнего отдыха порядка 170 тысяч человек, сообщает пресс-служба завода.

Помимо этого, здесь тренируются спортсмены, лыжники-любители, велосипедисты, бегуны, любители скандинавской ходьбы. Также здесь можно погулять по красивому лесу, отдохнув от шума города.

Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

Также 1 декабря на базе заработал прокат лыж. Здесь имеется порядка 400 комплектов от 31 до 47 размера. Помимо этого, к приезду гостей готовы спортивная трасса на 3 км и дорожка для прогулок.

Напомним, что база оборудована теплым корпусом с раздевалками, душевыми, гардеробом, комнатами для спортинвентаря и медпунктом. Имеется здесь и стол для настольного тенниса, тренажерный зал и турники. А в буфете можно насладиться чаем и выпечкой.

Ранее TagilCity.ru подготовила обзор, куда можно сходить с пятницы по воскресенье. Это Кубок России среди летающих лыжников и другие мероприятия.

«Любят всё бесплатно». На лыжной базе УВЗ ответили на жалобы о плате за парковку
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#Спорт#Нижний Тагил#Юбилей#Прокат#Душевые#Настольный теннис#Лыжная база#Буфет#Дарья Сорокина
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