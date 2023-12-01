Мать рассказала о своей умершей дочери, которая работала вожатой в лагере Лесного

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Всего в семье, кроме погибшей девочки, есть еще шестеро детей, она была второй по счету. По словам женщины, дочери нравилась ее работа. В день своей смерти девочка поехала в лагерь, чтобы принять участие в праздничном мероприятии, пишет Ура.ру.
Известно, что незадолго до смерти школьница болела коронавирусом. При этом, как сказала ее мама, на проблемы со здоровьем она не жаловалась.
Напомним, свердловчанка умерла 29 ноября 2023 года. Девушка потеряла сознание и упала в актовом зале, где проводилось мероприятие. Ее пытались привести в чувство, однако спасти девочку не смогли.