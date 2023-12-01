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Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Мать рассказала об умершей в лагере дочери из Лесного

Мать рассказала о своей умершей дочери, которая работала вожатой в лагере Лесного

1 декабря 2023, 04:27
Фото: Midjourney

Мать рассказала об умершей в лагере дочери из Лесного

Об умершей 15-летней девочке из Лесного, которая работала вожатой в детском лагере «Солнышко», рассказала ее мама.

Всего в семье, кроме погибшей девочки, есть еще шестеро детей, она была второй по счету. По словам женщины, дочери нравилась ее работа. В день своей смерти девочка поехала в лагерь, чтобы принять участие в праздничном мероприятии, пишет Ура.ру.

Известно, что незадолго до смерти школьница болела коронавирусом. При этом, как сказала ее мама, на проблемы со здоровьем она не жаловалась.

Напомним, свердловчанка умерла 29 ноября 2023 года. Девушка потеряла сознание и упала в актовом зале, где проводилось мероприятие. Ее пытались привести в чувство, однако спасти девочку не смогли.

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