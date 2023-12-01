Мать рассказала о своей умершей дочери, которая работала вожатой в лагере Лесного

Всего в семье, кроме погибшей девочки, есть еще шестеро детей, она была второй по счету. По словам женщины, дочери нравилась ее работа. В день своей смерти девочка поехала в лагерь, чтобы принять участие в праздничном мероприятии, пишет Ура.ру.