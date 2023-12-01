Мемориальный сквер в честь погибших на СВО появится в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Зеленая зона станет продолжением благоустроенной территории перед зданием Демидовской поликлиники, рассказали в администрации. Глава города Владислав Пинаев провел совещание, на котором было определено финансирование и обозначены сроки.
Ранее с идеей создания такого объекта к мэру обратилась школьница из Нижнего Тагила, которая обучается в Политехнической гимназии. Софья Рольгейзер даже предложила готовые к высадке саженцы дубов.
Работы начнутся весной 2024 года. Часть средств для этих целей предусмотрели в рамках проекта капремонта медучреждения, остальные — из бюджета муниципалитета.
В мемориальной зоне обустроят пешеходные дорожки, отремонтируют лестницы, установят уличную мебель.
Ранее, в сентябре, в честь открытия «Фестиваля грамотности» у здания Нового молодежного театра тагильчане, общественники и депутаты высадили 33 куста Рябинника на аллее «Тотального диктанта».