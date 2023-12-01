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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Дубовая аллея в честь участников СВО появится в Нижнем Тагиле

Мемориальный сквер в честь погибших на СВО появится в Нижнем Тагиле

1 декабря 2023, 14:09
Фото: 1MI

Дубовая аллея в честь участников СВО появится в Нижнем Тагиле

Дубовую аллею высадят в честь участников СВО в Нижнем Тагиле. Также здесь обустроят сквер.

Зеленая зона станет продолжением благоустроенной территории перед зданием Демидовской поликлиники, рассказали в администрации. Глава города Владислав Пинаев провел совещание, на котором было определено финансирование и обозначены сроки.

Ранее с идеей создания такого объекта к мэру обратилась школьница из Нижнего Тагила, которая обучается в Политехнической гимназии. Софья Рольгейзер даже предложила готовые к высадке саженцы дубов.

Работы начнутся весной 2024 года. Часть средств для этих целей предусмотрели в рамках проекта капремонта медучреждения, остальные — из бюджета муниципалитета.

В мемориальной зоне обустроят пешеходные дорожки, отремонтируют лестницы, установят уличную мебель.

Ранее, в сентябре, в честь открытия «Фестиваля грамотности» у здания Нового молодежного театра тагильчане, общественники и депутаты высадили 33 куста Рябинника на аллее «Тотального диктанта».

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#Общество#Нижний Тагил#Общественники#Военные#Деревья#Аллея#СВО#Дарья Сорокина
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