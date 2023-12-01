Мертвый мужчина несколько часов пролежал на крыльце ТЦ в Екатеринбурге

По словам очевидицы происшествия, дочь или внучка приехали в «Мотив», чтобы разобраться с сим-картой. Мужчина в это время ждал их в автомобиле. В офисе компании сказали, что им требуется владелец сим-карты. Девушка его позвала. После завершения операции они вышли на улицу. Неожиданно мужчина упал на крыльце и перестал подавать признаки жизни. До этого, по словам очевидицы, он находился в больнице.