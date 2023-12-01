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Updated Сегодня, 08:16

Мужчина скончался на крыльце торгового центра в Екатеринбурге

Мертвый мужчина несколько часов пролежал на крыльце ТЦ в Екатеринбурге

1 декабря 2023, 08:14
Фото: 1MI

Мужчина скончался на крыльце торгового центра в Екатеринбурге

Мужчина скончался на крыльце ТЦ «Глобус» в Екатеринбурге. До этого он был в больнице.

По словам очевидицы происшествия, дочь или внучка приехали в «Мотив», чтобы разобраться с сим-картой. Мужчина в это время ждал их в автомобиле. В офисе компании сказали, что им требуется владелец сим-карты. Девушка его позвала. После завершения операции они вышли на улицу. Неожиданно мужчина упал на крыльце и перестал подавать признаки жизни. До этого, по словам очевидицы, он находился в больнице.

Сразу после случившегося, к ТЦ вызвали скорую помощь, но медики только констатировали смерть. Еще несколько часов после этого, рассказывает женщина, тело лежало на крыльце.

Напомним, ранее в Новой Ляле в лесу был обнаружен труп мужчины. Погибшим оказался полицейский, который шел с корпоратива.

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