Мужчина уговаривал пенсионерку заплатить 3 тысячи долларов «взятки» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Деньги требовались для того, чтобы «откупиться» от миграционной службы, которая якобы задержала его в аэропорту. Перед отправкой средств пенсионерка обратилась в транспортную полицию.
Известно, что женщина познакомилась с иностранцем в интернете. Он сказал, что его зовут Эдвард. Они активно переписывались, а затем он сказал, что приедет к ней. Далее Эдвард якобы купил билет на самолет до Сочи с пересадкой в Екатеринбурге.
Далее он рассказал женщине, что его задержали в аэропорту Кольцово сотрудники миграционной службы, которые стали требовать у него 3000 долларов взятки, или же его посадят в тюрьму.
Тогда же он отправил номер своей карты и попросил женщину скинуть деньги, так как у него таких средств нет. Пенсионерка решила не торопиться, а сперва обратиться в транспортную полицию УрФО. Там оперативно раскрыли мошенническую схему.
Ранее сотрудница администрации Екатеринбурга ради того, чтобы перевести миллион рублей мошенникам, обманула коллег. Она сказала, что ее ребенок потерял сознание.