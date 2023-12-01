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Пенсионерка чуть не перевела мошеннику 3 тысячи долларов «в Екатеринбург»

Мужчина уговаривал пенсионерку заплатить 3 тысячи долларов «взятки» в Екатеринбурге

1 декабря 2023, 08:54
Фото: Midjourney

Пенсионерка чуть не перевела мошеннику 3 тысячи долларов «в Екатеринбург»

У пенсионерки попросили 3000 долларов «на взятку» свердловской миграционной службе. Уговаривал заплатить деньги пожилую женщину из Краснодара мужчина, якобы находящийся в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Деньги требовались для того, чтобы «откупиться» от миграционной службы, которая якобы задержала его в аэропорту. Перед отправкой средств пенсионерка обратилась в транспортную полицию.

Известно, что женщина познакомилась с иностранцем в интернете. Он сказал, что его зовут Эдвард. Они активно переписывались, а затем он сказал, что приедет к ней. Далее Эдвард якобы купил билет на самолет до Сочи с пересадкой в Екатеринбурге.

Далее он рассказал женщине, что его задержали в аэропорту Кольцово сотрудники миграционной службы, которые стали требовать у него 3000 долларов взятки, или же его посадят в тюрьму.

Тогда же он отправил номер своей карты и попросил женщину скинуть деньги, так как у него таких средств нет. Пенсионерка решила не торопиться, а сперва обратиться в транспортную полицию УрФО. Там оперативно раскрыли мошенническую схему.

Ранее сотрудница администрации Екатеринбурга ради того, чтобы перевести миллион рублей мошенникам, обманула коллег. Она сказала, что ее ребенок потерял сознание.

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#Криминал#Мошенничество#Взятка#Миграционная служба#Краснодар#18+#Екатеринбург#Транспортная полиция#Дарья Сорокина
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