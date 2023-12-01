Мужчина уговаривал пенсионерку заплатить 3 тысячи долларов «взятки» в Екатеринбурге

Известно, что женщина познакомилась с иностранцем в интернете. Он сказал, что его зовут Эдвард. Они активно переписывались, а затем он сказал, что приедет к ней. Далее Эдвард якобы купил билет на самолет до Сочи с пересадкой в Екатеринбурге.