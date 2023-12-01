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Под Екатеринбургом заживо сгорел известный ведущий праздников Вадим Колегов

«Надеялись, что папа не дома»: под Екатеринбургом заживо сгорел ведущий праздников

1 декабря 2023, 09:47
Фото: Midjourney

Под Екатеринбургом заживо сгорел известный ведущий праздников Вадим Колегов

В деревне Старые Решеты под Екатеринбургом во время пожара погиб ведущий праздников Вадим Колегов.

Также он был директором управляющей компании «Европа-Азия». В последние годы он был главой уральского «Дома писателя», а также выступал в роли диджея и певца на разных праздниках.

Дочь Вадима Борисовича Елизавета рассказала, что его семья до последнего надеялась, что во время пожара отца не было дома, пишет Е1.

Елизавета отметила, что дом, в котором жили ее родители, воспламенился ночью. Ей позвонили из скорой и сказали, что мать увозят в больницу. Про отца не было сказано ничего — не было известно, находился ли он в доме.

Очень долго велись раскопки завалов, и мы до последнего надеялись, что папа не дома, где-нибудь на концерте, может, готовит какое-то мероприятие в городе, — поделилась Елизавета.

Однако при разборе завалов было найдено тело Вадима. Его жена находится в больнице Первоуральска. В причинах пожара разбираются представители МЧС.

Ранее в Екатеринбурге 47-летний мужчина поджег дом с двумя подростками внутри. Мужчина запер двери, чтобы они не могли выбраться.

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#Происшествия#Больница#Пожар#Скорая помощь#Семья#Диджей#18+#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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