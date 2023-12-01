«Надеялись, что папа не дома»: под Екатеринбургом заживо сгорел ведущий праздников

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Также он был директором управляющей компании «Европа-Азия». В последние годы он был главой уральского «Дома писателя», а также выступал в роли диджея и певца на разных праздниках.
Дочь Вадима Борисовича Елизавета рассказала, что его семья до последнего надеялась, что во время пожара отца не было дома, пишет Е1.
Елизавета отметила, что дом, в котором жили ее родители, воспламенился ночью. Ей позвонили из скорой и сказали, что мать увозят в больницу. Про отца не было сказано ничего — не было известно, находился ли он в доме.
Очень долго велись раскопки завалов, и мы до последнего надеялись, что папа не дома, где-нибудь на концерте, может, готовит какое-то мероприятие в городе, — поделилась Елизавета.
Однако при разборе завалов было найдено тело Вадима. Его жена находится в больнице Первоуральска. В причинах пожара разбираются представители МЧС.
Ранее в Екатеринбурге 47-летний мужчина поджег дом с двумя подростками внутри. Мужчина запер двери, чтобы они не могли выбраться.