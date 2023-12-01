Подозреваемые в стрельбе в магистранта УрФУ задержаны в Екатеринбурге

По словам источника, оружием, с помощью которого было совершено преступление, был пневматический пистолет. Он рассказал, что рана была небольшой, а щека, куда прилетела пуля — не пробита. На данный момент оба нападавших задержаны. Их допрашивает полиция, пишет «КП-Екатеринбург».