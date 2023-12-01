Подозреваемые в стрельбе в магистранта УрФУ задержаны в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
По словам источника, оружием, с помощью которого было совершено преступление, был пневматический пистолет. Он рассказал, что рана была небольшой, а щека, куда прилетела пуля — не пробита. На данный момент оба нападавших задержаны. Их допрашивает полиция, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее сообщалось, что конфликт между мужчинами случился в трамвае. Один из нападавших выстрелил магистранту в лицо. После случившегося молодой человек смог добраться до университета. Вахтер вызвал ему скорую помощь.