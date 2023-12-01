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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

В Екатеринбурге задержаны двое мужчин за стрельбу магистранту УрФУ в лицо

Подозреваемые в стрельбе в магистранта УрФУ задержаны в Екатеринбурге

1 декабря 2023, 08:25
Фото: 1MI

В Екатеринбурге задержаны двое мужчин за стрельбу магистранту УрФУ в лицо

В Екатеринбурге полиция задержала двоих мужчин по подозрению в стрельбе в человека. Речь идет о конфликте около корпуса УрФУ 30 ноября. Тогда во время конфликта магистранту выстрелили в голову.

По словам источника, оружием, с помощью которого было совершено преступление, был пневматический пистолет. Он рассказал, что рана была небольшой, а щека, куда прилетела пуля — не пробита. На данный момент оба нападавших задержаны. Их допрашивает полиция, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее сообщалось, что конфликт между мужчинами случился в трамвае. Один из нападавших выстрелил магистранту в лицо. После случившегося молодой человек смог добраться до университета. Вахтер вызвал ему скорую помощь.

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