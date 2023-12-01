tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

«Похожа на Бритни Спирс»: психолог раскрыла главную ментальную проблему Ольги Бузовой

«Похожа на Бритни Спирс»: психолог раскрыла главную ментальную проблему Ольги Бузовой

1 декабря 2023, 15:03
Фото: 1MI
Ольга Бузова — знаменитость, которая привлекает большой интерес к своей личности. Она имеет как поклонников, так и ненавистников. В интервью она жаловалась на зависть тех, кто считает ее бездарностью.

Психолог Александра Метальникова составила психологический портрет Ольги Бузовой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По мнению эксперта, Бузова не имела много исходных данных, чтобы стать звездой шоу-бизнеса. У нее было больше потенциала быть жрицей любви, передающей важные смыслы через танец и эмоциональное взаимодействие. Бузова выбрала нетрадиционный путь для реализации своих возможностей.

Метальникова отметила, что по природе Бузова — затворница, которая могла бы стать писательницей или блогером-миллионником. Она также обладает потенциалом посвятить себя вере, но не использует его. Она выбрала другой способ развития, возможно, потому что не видит других путей для себя.

В отношениях Бузовой могли попадаться властные и мрачные партнеры, которые ее подавляли. Это вызывает вызов — научиться взаимодействовать с такими людьми, использовать их силу для своего развития и всегда быть честной с самой собой.

Подпишитесь
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20
Сотрудница педколледжа в Нижнем Тагиле отдала 700 тысяч мошенникам. Она взяла кредит
Сегодня, 05:36
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
29 ноября, 13:36
Строительство ледового городка в Нижнем Тагиле обойдется на 2,4 млн дешевле
Сегодня, 10:36
Екатеринбург вошел в топ-5 городов мечты для россиян
Сегодня, 09:58
В Свердловской области предложили сократить дефицит рабочих за счет школьников
Сегодня, 11:05