«Похожа на Бритни Спирс»: психолог раскрыла главную ментальную проблему Ольги Бузовой

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Психолог Александра Метальникова составила психологический портрет Ольги Бузовой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По мнению эксперта, Бузова не имела много исходных данных, чтобы стать звездой шоу-бизнеса. У нее было больше потенциала быть жрицей любви, передающей важные смыслы через танец и эмоциональное взаимодействие. Бузова выбрала нетрадиционный путь для реализации своих возможностей.
Метальникова отметила, что по природе Бузова — затворница, которая могла бы стать писательницей или блогером-миллионником. Она также обладает потенциалом посвятить себя вере, но не использует его. Она выбрала другой способ развития, возможно, потому что не видит других путей для себя.
В отношениях Бузовой могли попадаться властные и мрачные партнеры, которые ее подавляли. Это вызывает вызов — научиться взаимодействовать с такими людьми, использовать их силу для своего развития и всегда быть честной с самой собой.