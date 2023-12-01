«Похожа на Бритни Спирс»: психолог раскрыла главную ментальную проблему Ольги Бузовой

Метальникова отметила, что по природе Бузова — затворница, которая могла бы стать писательницей или блогером-миллионником. Она также обладает потенциалом посвятить себя вере, но не использует его. Она выбрала другой способ развития, возможно, потому что не видит других путей для себя.