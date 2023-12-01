Рабочий из Нижнего Тагила стал «Изобретателем года» в России

Алексей Чиглинцев создал проект по модернизации огнеупорных материалов. Это помогло снизить их себестоимость и улучшить качество стали, изготавливаемой на ЕВРАЗ НТМК. Тагильчанин пояснил, что идея по модернизации появилась у него три года назад. За это время он получил патенты на семь изобретений.