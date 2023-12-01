Рабочий из Нижнего Тагила стал «Изобретателем года» в России

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Новаторская идея тагильчанина принесла экономический эффект в 500 миллионов рублей. Итоги конкурса были подведены в Москве. Он проводился в рамках фестиваля «Наука и изобретения для жизни».
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который вручал награды победителям, отметил, что страна нуждается в талантливых изобретателях для достижения технологического суверенитета страны.
Алексей Чиглинцев создал проект по модернизации огнеупорных материалов. Это помогло снизить их себестоимость и улучшить качество стали, изготавливаемой на ЕВРАЗ НТМК. Тагильчанин пояснил, что идея по модернизации появилась у него три года назад. За это время он получил патенты на семь изобретений.
Помогали мне в этом коллеги по цеху, предприятию — около 10 человек. Каждое новое изобретение проверяли опытным путем — прямо на предприятии в цехе, — рассказал Алексей Чиглинцев.
Всего на конкурс, в котором было несколько номинаций, заявились боле тысячи человек из многих регионов России, сообщает Департамент информационной политики региона.