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Изобретатель из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского конкурса

Рабочий из Нижнего Тагила стал «Изобретателем года» в России

1 декабря 2023, 11:46
Фото: Департамент информационной политики региона.

Изобретатель из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского конкурса

Житель Нижнего Тагила Алексей Чиглинцев получил звание «Изобретатель года» на всероссийском конкурсе. Он трудится на одном из градообразующих предприятий города.

Новаторская идея тагильчанина принесла экономический эффект в 500 миллионов рублей. Итоги конкурса были подведены в Москве. Он проводился в рамках фестиваля «Наука и изобретения для жизни».

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который вручал награды победителям, отметил, что страна нуждается в талантливых изобретателях для достижения технологического суверенитета страны.

Алексей Чиглинцев создал проект по модернизации огнеупорных материалов. Это помогло снизить их себестоимость и улучшить качество стали, изготавливаемой на ЕВРАЗ НТМК. Тагильчанин пояснил, что идея по модернизации появилась у него три года назад. За это время он получил патенты на семь изобретений.

Помогали мне в этом коллеги по цеху, предприятию — около 10 человек. Каждое новое изобретение проверяли опытным путем — прямо на предприятии в цехе, — рассказал Алексей Чиглинцев.

Всего на конкурс, в котором было несколько номинаций, заявились боле тысячи человек из многих регионов России, сообщает Департамент информационной политики региона.

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