tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Холодный декабрь ожидается в Свердловской области

Синоптики рассказали о погоде в декабре в Свердловской области

1 декабря 2023, 09:03
Фото: 1MI

Холодный декабрь ожидается в Свердловской области

Декабрь в Свердловской области будет холоднее климатической нормы. Такое заявление сделали синоптики.

Погоду в первом месяце зимы определит мощный антициклон, он принесет морозы ниже -30 градусов, отметил метеоролог Алексей Пулин.

По его данным, в первые пять дней декабря над севером европейской части России установится мощный антициклон. Именно он будет определять погоду в первой декаде декабря.

Пик похолодания придется на рубеж первой и второй декад декабря с температурами ниже -30, — сказал Алексей Пулин.

Во второй декаде месяца немного потеплеет, а в третьей вероятно кратковременное похолодание. Сопровождаться такая погода будет осадками в виде снега.

В целом декабрь прогнозируется скорее холодным, со средней температурой -12-14 градусов, — подвел итог метеоролог.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в выходные прогнозируются магнитные бури, а также ожидается снежная погода.

Очереди выстроились в травмпункты Екатеринбурга из-за гололеда
Узнать подробнее
Читайте также:
Одна из сильнейших магнитных бурь года накроет Свердловскую областьМокрый снег и ледяной дождь придут в Свердловскую областьПасмурный и теплый декабрь со снегом ожидается в Нижнем Тагиле
#Свердловская область#Снег#Погода#Похолодание#Синоптики#Окружающая среда#Декабрь#Морозы#Метеоролог#Антициклон#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20
Каково это, быть патриотом? «Боевое братство» и «СтройСервис» поделились своим опытом
30 ноября, 06:35
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
29 ноября, 13:36
Ремонт завершается: в Нижнем Тагиле утвержден дизайн-проект школы №32
30 ноября, 13:15
Большегруз оборвал трамвайные провода в Нижнем Тагиле
30 ноября, 13:37
137 ДТП из-за ледяного дождя произошли в Свердловской области
30 ноября, 12:57