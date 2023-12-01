Синоптики рассказали о погоде в декабре в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Погоду в первом месяце зимы определит мощный антициклон, он принесет морозы ниже -30 градусов, отметил метеоролог Алексей Пулин.
По его данным, в первые пять дней декабря над севером европейской части России установится мощный антициклон. Именно он будет определять погоду в первой декаде декабря.
Пик похолодания придется на рубеж первой и второй декад декабря с температурами ниже -30, — сказал Алексей Пулин.
Во второй декаде месяца немного потеплеет, а в третьей вероятно кратковременное похолодание. Сопровождаться такая погода будет осадками в виде снега.
В целом декабрь прогнозируется скорее холодным, со средней температурой -12-14 градусов, — подвел итог метеоролог.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в выходные прогнозируются магнитные бури, а также ожидается снежная погода.