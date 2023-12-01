Скульптуры изо льда разместили на курорте Сбера «Манжерок»

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что от идеи до её реализации прошло около трёх месяцев. Уже сейчас здесь работают 6 торговых точек, сделанных из модульных конструкций. По его словам, это только первый этап проекта, который будет реализовываться дальше, пишет 56orb.ru.