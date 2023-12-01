Скульптуры изо льда разместили на курорте Сбера «Манжерок»

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что от идеи до её реализации прошло около трёх месяцев. Уже сейчас здесь работают 6 торговых точек, сделанных из модульных конструкций. По его словам, это только первый этап проекта, который будет реализовываться дальше, пишет 56orb.ru.
Лёд для фигур вырезали из замёрзших горных озер на Алтае. Всего доставили 200 тонн. Уже готовится материал для ледяного дворца.
В конкурсе ледяных скульптур участвовали заслуженные художники России из Москвы, Петербурга, Перми, Красноярска и других городов нашей страны. На первом этапе они прислали эскизы, из которых было выбрано 15 работ.