Сотрудница педколледжа в Нижнем Тагиле отдала 700 тысяч мошенникам. Она взяла кредит

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Девушке написал в мессенджере неизвестный от имени ее руководителя. В сообщении было указано, что с ней скоро свяжется представитель министерства образования. Позднее ей позвонили, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Мужской голос, назвав тагильчанку по имени и отчеству, сообщил, что в колледже якобы случилась утечка личных данных и что директор учреждения находится под следствием. Кроме того, девушке должны позвонить также из ФСБ и ЦБ, поскольку от ее имени кто-то перевел деньги за границу.
После этого с горожанкой связался представитель банка и сказал, что на нее имя оформлено кредитное обязательство. Чтобы его аннулировать, ей нужно его оформить. Когда девушка выполнила все инструкции злоумышленников в мобильном банковском приложении, она сняла деньги в банкомате и отправила на «безопасные счета».
Вскоре после этого горожанка осознала, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию.
Напомним, в Ревде местный житель отправил злоумышленникам почти 500 тысяч рублей, думая, что переводит деньги на «безопасный счет».