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Аферисты похитили у девушки из Нижнего Тагила 700 тысяч рублей

Сотрудница педколледжа в Нижнем Тагиле отдала 700 тысяч мошенникам. Она взяла кредит

1 декабря 2023, 05:36
Фото: 1MI

Аферисты похитили у девушки из Нижнего Тагила 700 тысяч рублей

24-летняя сотрудница педагогического колледжа в Нижнем Тагила стала жертвой аферистов, оформив кредит на 700 тысяч рублей.

Девушке написал в мессенджере неизвестный от имени ее руководителя. В сообщении было указано, что с ней скоро свяжется представитель министерства образования. Позднее ей позвонили, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Мужской голос, назвав тагильчанку по имени и отчеству, сообщил, что в колледже якобы случилась утечка личных данных и что директор учреждения находится под следствием. Кроме того, девушке должны позвонить также из ФСБ и ЦБ, поскольку от ее имени кто-то перевел деньги за границу.

После этого с горожанкой связался представитель банка и сказал, что на нее имя оформлено кредитное обязательство. Чтобы его аннулировать, ей нужно его оформить. Когда девушка выполнила все инструкции злоумышленников в мобильном банковском приложении, она сняла деньги в банкомате и отправила на «безопасные счета».

Вскоре после этого горожанка осознала, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию.

Напомним, в Ревде местный житель отправил злоумышленникам почти 500 тысяч рублей, думая, что переводит деньги на «безопасный счет».

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