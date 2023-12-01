Сотрудница педколледжа в Нижнем Тагиле отдала 700 тысяч мошенникам. Она взяла кредит

После этого с горожанкой связался представитель банка и сказал, что на нее имя оформлено кредитное обязательство. Чтобы его аннулировать, ей нужно его оформить. Когда девушка выполнила все инструкции злоумышленников в мобильном банковском приложении, она сняла деньги в банкомате и отправила на «безопасные счета».