Совкомбанк анонсировал намерение провести IPO на Мосбирже

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в объеме от 200 миллиардов рублей до 219 миллиардов рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета предполагаемого привлечения средств на IPO. Все привлеченные в ходе IPO средства направят на дальнейшее развитие бизнеса. Цену IPO установят по решению наблюдательного совета банка с учетом итогов завершения периода сбора заявок. Стоит также отметить, что действующие акционеры не собираются продавать свои акции. Об этом информирует Interfax.