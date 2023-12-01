Совкомбанк анонсировал намерение провести IPO на Мосбирже

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в объеме от 200 миллиардов рублей до 219 миллиардов рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета предполагаемого привлечения средств на IPO. Все привлеченные в ходе IPO средства направят на дальнейшее развитие бизнеса. Цену IPO установят по решению наблюдательного совета банка с учетом итогов завершения периода сбора заявок. Стоит также отметить, что действующие акционеры не собираются продавать свои акции. Об этом информирует Interfax.
Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев рассказал, что за 20 лет своей деятельности организация сумела из небольшого регионального банка с одним отделением вырасти в крупнейшую финансовую группу России, располагающую активами в объеме более двух триллионов рублей и офисами в тысяче городов страны.
«Совкомбанк — это прежде всего история единомышленников, которые с нуля построили один из крупнейших банков в России», — подчеркнул Гусев. Он также добавил, что ключевые акционеры организации принимают участие в операционном управлении бизнесом. Именно вовлеченность акционеров, по мнению Гусева, повышает гибкость и скорость принятия ключевых решений, обеспечивая формирование особой предпринимательской культуры, ориентированной на рост и лидерство.
По словам председателя правления Совкомбанка, IPO представляет собой закономерный шаг в развитии компании, который станет дополнительным фактором мотивации для сотрудников, а также предоставит новые возможности для реализации дальнейших M&A-сделок, сказал он.