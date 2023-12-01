Стрелявший в голову студенту УрФУ в Екатеринбурге был судим за педофилию

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Оперативникам удалось задержать подозреваемого, который в трамвае выстрелил в голову студенту УрФУ из пневматического оружия. Им оказался ранее неоднократно судимый, нигде не работающий житель Екатеринбурга, 2001 года рождения. Он привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и педофилию. После перестрелки молодой человек сдал пневматический пистолет в один из ломбардов.
На вопрос, смог бы он повторно открыть стрельбу в человека сейчас он категорично отвечает, что не стал бы этого делать, потому что последствия для него самого оказались очень серьезные, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, согласно материалам уголовно дела, фигурант, который находился у дома №51 по проспекту Ленина, выстрелил в потерпевшего студента и причинил ему ранение лица.