Стрелявший в голову студенту УрФУ в Екатеринбурге был судим за педофилию

Оперативникам удалось задержать подозреваемого, который в трамвае выстрелил в голову студенту УрФУ из пневматического оружия. Им оказался ранее неоднократно судимый, нигде не работающий житель Екатеринбурга, 2001 года рождения. Он привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и педофилию. После перестрелки молодой человек сдал пневматический пистолет в один из ломбардов.