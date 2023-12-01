Строительство ледового городка в Нижнем Тагиле обойдется на 2,4 млн дешевле

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Объект необходимо сдать до 23 декабря 2023 года. Начать демонтировать конструкции планируется с 25 января 2023 года.
Праздничную елку с шатром и ледяным кольцом традиционно поставят у проспекта Строителей. На этой же улице зальют, как и в прошлом году, каток. Площадь украсят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, скульптуры, посвященные русскому алфавиту, и другие ледяные композиции.
Для тагильчан и гостей города построят лабиринт и различные горки. Также будет оборудована сцена.
В стоимость контракта входит монтаж светодиодных конструкций, музыкальное оформление ледового городка, обслуживание и уборка территории, охрана на весь период эксплуатации и демонтаж.
Напомним, в 2022 году стоимость ледового городка в Нижнем Тагиле составила 11,4 миллиона рублей. Тематикой для него стали сказочные герои и герои детства.