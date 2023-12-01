tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

В Нижнем Тагиле стоимость ледового городка снизилась до 15,8 млн

Строительство ледового городка в Нижнем Тагиле обойдется на 2,4 млн дешевле

1 декабря 2023, 10:36
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле стоимость ледового городка снизилась до 15,8 млн

Определен поставщик, который займется строительством ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле. Начальная цена контракта снизилась с 18,2 до 15,8 миллиона рублей. Однако пока информация о компании-строителе на сайте госзакупок отсутствует.

Объект необходимо сдать до 23 декабря 2023 года. Начать демонтировать конструкции планируется с 25 января 2023 года.

Праздничную елку с шатром и ледяным кольцом традиционно поставят у проспекта Строителей. На этой же улице зальют, как и в прошлом году, каток. Площадь украсят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, скульптуры, посвященные русскому алфавиту, и другие ледяные композиции.

Для тагильчан и гостей города построят лабиринт и различные горки. Также будет оборудована сцена.

В стоимость контракта входит монтаж светодиодных конструкций, музыкальное оформление ледового городка, обслуживание и уборка территории, охрана на весь период эксплуатации и демонтаж.

Напомним, в 2022 году стоимость ледового городка в Нижнем Тагиле составила 11,4 миллиона рублей. Тематикой для него стали сказочные герои и герои детства.

Тающая сосулька и звездное небо: новые гирлянды украсят центр Тагила к новому году
Узнать подробнее
Читайте также:
Как будет выглядеть ледовый городок в Екатеринбурге: видеоЛедовый городок в Нижнем Тагиле простоит до конца январяОгнегривый конь, каток и герои мультфильмов: каким будет ледовый городок в Тагиле
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Новый год#Театральная площадь#Ледовый городок#Елка#Поставщик#Горки#Евгения Сафина#Закупка
Подпишитесь
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20
Сотрудница педколледжа в Нижнем Тагиле отдала 700 тысяч мошенникам. Она взяла кредит
Сегодня, 05:36
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
29 ноября, 13:36
Екатеринбург вошел в топ-5 городов мечты для россиян
Сегодня, 09:58
В Свердловской области предложили сократить дефицит рабочих за счет школьников
Сегодня, 11:05