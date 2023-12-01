Строительство ледового городка в Нижнем Тагиле обойдется на 2,4 млн дешевле

Праздничную елку с шатром и ледяным кольцом традиционно поставят у проспекта Строителей. На этой же улице зальют, как и в прошлом году, каток. Площадь украсят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, скульптуры, посвященные русскому алфавиту, и другие ледяные композиции.