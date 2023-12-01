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Свердловский центр СПИДа стал лучшим в России

Свердловская больница признана лучшей в России

1 декабря 2023, 08:50
Фото: Midjourney

Свердловский центр СПИДа стал лучшим в России

Свердловский центр СПИДа признан лучшим в России. Больнице представлена награда в номинации «Лучшая практика по взаимодействию с НКО». Об этом рассказали в Департаменте информационной политики.

Награда была привезена специалистами в Екатеринбург накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

Свердловская область, по данным департамента информполитики, является лидером по количеству НКО, которые работают с ВИЧ-инфекцией. Эффективное взаимодействие организаций с Центром СПИДа позволяет предупредить распространение инфекции и оказать поддержку тем, кто уже столкнулся с заболеванием.

Обследоваться на ВИЧ сегодня может каждый уралец. Тест доступен во всех медучреждениях, на рабочих и учебных местах, а также в ходе городских акций ездят тест-мобили. При этом отмечается снижение темпов распространения ВИЧ. Так, в 2014 году были выявлены 7 тысяч случаев, а в 2023 году — порядка 3 тысяч случаев.

Особых успехов добились медики, работающие с беременными с положительным ВИЧ-статусом.

Напомним, ранее стало известно, что житель Нижнего Тагила заразил школьницу ВИЧ-инфекцией.

#Больница#Свердловская область#Здоровье#Победа#Врачи#ВИЧ#Ирина Кирилова
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