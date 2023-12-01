Свердловская больница признана лучшей в России

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Награда была привезена специалистами в Екатеринбург накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.
Свердловская область, по данным департамента информполитики, является лидером по количеству НКО, которые работают с ВИЧ-инфекцией. Эффективное взаимодействие организаций с Центром СПИДа позволяет предупредить распространение инфекции и оказать поддержку тем, кто уже столкнулся с заболеванием.
Обследоваться на ВИЧ сегодня может каждый уралец. Тест доступен во всех медучреждениях, на рабочих и учебных местах, а также в ходе городских акций ездят тест-мобили. При этом отмечается снижение темпов распространения ВИЧ. Так, в 2014 году были выявлены 7 тысяч случаев, а в 2023 году — порядка 3 тысяч случаев.
Особых успехов добились медики, работающие с беременными с положительным ВИЧ-статусом.
Напомним, ранее стало известно, что житель Нижнего Тагила заразил школьницу ВИЧ-инфекцией.