Свердловская больница признана лучшей в России

Обследоваться на ВИЧ сегодня может каждый уралец. Тест доступен во всех медучреждениях, на рабочих и учебных местах, а также в ходе городских акций ездят тест-мобили. При этом отмечается снижение темпов распространения ВИЧ. Так, в 2014 году были выявлены 7 тысяч случаев, а в 2023 году — порядка 3 тысяч случаев.