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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Участник СВО из Нижнего Тагила добился выплаты за боевое ранение

Тагильчанин спустя год добился выплаты за ранение, полученное на СВО

1 декабря 2023, 14:29
Фото: 1MI

Участник СВО из Нижнего Тагила добился выплаты за боевое ранение

Житель Нижнего Тагила, получивший около года назад ранение на спецоперации, смог добиться положенных выплат.

По словам Максима Иванова, депутата Госдумы от Свердловской области, произошла запутанная история. Сам боец и его родственники обратились к нему за помощью.

Пока тагильчанин находился на лечении, его воинская часть была расформирована. А затем расформировали и новую часть. В связи с этим и возникли сложности с документами. Разобраться в сложившейся ситуации получилось вместе с Минобороны и органам военной прокуратуры.

Справедливость восторжествовала: раненый боец получил то, что ему полагается по закону, — написал Максим Иванов в соцсетях.

Он отметил, что супруга военнослужащего искренне поблагодарила его за оказанную помощь.

Напомним, 21-летний медбрат из Нижнего Тагила на СВО спас раненого бойца и погиб.

Новая выплата для участников СВО появится в Свердловской области
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#Общество#Нижний Тагил#Деньги#Ранение#Выплата#Военнослужащие#Евгения Сафина#СВО#Максим Иванов
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