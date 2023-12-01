Тагильчанин спустя год добился выплаты за ранение, полученное на СВО

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
По словам Максима Иванова, депутата Госдумы от Свердловской области, произошла запутанная история. Сам боец и его родственники обратились к нему за помощью.
Пока тагильчанин находился на лечении, его воинская часть была расформирована. А затем расформировали и новую часть. В связи с этим и возникли сложности с документами. Разобраться в сложившейся ситуации получилось вместе с Минобороны и органам военной прокуратуры.
Справедливость восторжествовала: раненый боец получил то, что ему полагается по закону, — написал Максим Иванов в соцсетях.
Он отметил, что супруга военнослужащего искренне поблагодарила его за оказанную помощь.
Напомним, 21-летний медбрат из Нижнего Тагила на СВО спас раненого бойца и погиб.