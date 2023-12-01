Тагильским студентам режут стипендии, 700 тысяч аферистам, суд над блогером и погода

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Published Сегодня, 17:58
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Updated Сегодня, 18:00
Студентам НТГСПИ был выдан приказ о определении размеров стипендии. 1 декабря 2023 года, учащиеся узнали, что их стипендия уменьшилась почти в три раза. Кроме того, больше не принимаются заявления на материальную помощь. Финансовый кризис — именно так на данный момент объясняют ситуацию.
Девушка из Нижнего Тагила стала жертвой мошенников, которые заставили ее оформить кредит на сумму 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». 24-летняя сотрудница педагогического колледжа получила сообщение от неизвестного в мессенджере, в котором говорилось, что ее руководитель якобы оказался под следствием из-за утечки личных данных в колледже. Мошенник, назвав девушку по имени, сказал, что ей скоро позвонят из министерства образования и ФСБ, чтобы уточнить информацию о переводе денег за границу.
Стоимость строительства ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле была снижена с 18,2 до 15,8 миллиона рублей. Определен поставщик, который будет заниматься этим проектом, но на данный момент информация о нем отсутствует на сайте госзакупок.
Екатерина Уланова из Екатеринбурга, будучи блогером, рассказывала своим подписчикам в социальных сетях о том, что может достать косметику люксовых брендов по низким ценам. Доверчивые подписчики переводили ей деньги, но в итоге не получали ни товара, ни денег обратно. На нечистую на руку блогера уже подано почти 500 судебных исков за мошенничество.
По данным синоптиков, декабрь в Свердловской области ожидается холоднее обычного. Это связано с тем, что в первом месяце зимы установится мощный антициклон, который принесет морозы ниже -30 градусов. В первые пять дней декабря над севером европейской части России будет доминировать этот антициклон, который и будет определять погодные условия в первой декаде декабря.