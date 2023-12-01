Тагильским студентам режут стипендии, 700 тысяч аферистам, суд над блогером и погода

Девушка из Нижнего Тагила стала жертвой мошенников, которые заставили ее оформить кредит на сумму 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». 24-летняя сотрудница педагогического колледжа получила сообщение от неизвестного в мессенджере, в котором говорилось, что ее руководитель якобы оказался под следствием из-за утечки личных данных в колледже. Мошенник, назвав девушку по имени, сказал, что ей скоро позвонят из министерства образования и ФСБ, чтобы уточнить информацию о переводе денег за границу.