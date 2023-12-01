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Тагильским студентам режут стипендии, 700 тысяч аферистам, суд над блогером и погода

Тагильским студентам режут стипендии, 700 тысяч аферистам, суд над блогером и погода

1 декабря 2023, 17:58
Фото: Midjourney
В педагогическом институте Нижнего Тагила студентам режут стипендии. У сотрудницы педколледжа выманили 700 тысяч рублей. Строительство ледового городка обойдется дешевле, блогер и почти 500 судебный исков к ней, а также похолодание в области: самое важное, что произошло 1 декабря в Нижнем Тагиле.

Студентам НТГСПИ был выдан приказ о определении размеров стипендии. 1 декабря 2023 года, учащиеся узнали, что их стипендия уменьшилась почти в три раза. Кроме того, больше не принимаются заявления на материальную помощь. Финансовый кризис — именно так на данный момент объясняют ситуацию.

«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
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Девушка из Нижнего Тагила стала жертвой мошенников, которые заставили ее оформить кредит на сумму 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». 24-летняя сотрудница педагогического колледжа получила сообщение от неизвестного в мессенджере, в котором говорилось, что ее руководитель якобы оказался под следствием из-за утечки личных данных в колледже. Мошенник, назвав девушку по имени, сказал, что ей скоро позвонят из министерства образования и ФСБ, чтобы уточнить информацию о переводе денег за границу.

Сотрудница педколледжа в Нижнем Тагиле отдала 700 тысяч мошенникам. Она взяла кредит
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Стоимость строительства ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле была снижена с 18,2 до 15,8 миллиона рублей. Определен поставщик, который будет заниматься этим проектом, но на данный момент информация о нем отсутствует на сайте госзакупок.

Строительство ледового городка в Нижнем Тагиле обойдется на 2,4 млн дешевле
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Екатерина Уланова из Екатеринбурга, будучи блогером, рассказывала своим подписчикам в социальных сетях о том, что может достать косметику люксовых брендов по низким ценам. Доверчивые подписчики переводили ей деньги, но в итоге не получали ни товара, ни денег обратно. На нечистую на руку блогера уже подано почти 500 судебных исков за мошенничество.

Бастрыкин заинтересовался блогером из Екатеринбурга, на которую готовили 479 исков
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По данным синоптиков, декабрь в Свердловской области ожидается холоднее обычного. Это связано с тем, что в первом месяце зимы установится мощный антициклон, который принесет морозы ниже -30 градусов. В первые пять дней декабря над севером европейской части России будет доминировать этот антициклон, который и будет определять погодные условия в первой декаде декабря.

Синоптики рассказали о погоде в декабре в Свердловской области
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«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
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