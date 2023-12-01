Трехлетняя девочка вернулась из садика Серова с травмой руки

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
ЧП произошло в детском саду «Сказка». Пострадавшей три года, сообщает телекомпания «Канал С», ссылаясь на маму девочки.
Женщина утверждает, что в детском саду возникшую проблему пытались замять.
Я пришла за ребенком, у нее была истерика. Лицо было опухшее. Воспитатель сказала, что она упала, она стала поднимать ее за ручку, дочка сильно закричала, и вроде бы все, — утверждает мама Наталья.
Ночью девочка страдала от боли, на утро ее отвезли в травмпункт. Там медики озвучили диагноз — подвывих головки левого луча. Далее девочке два раза вправляли руку.
Тогда родители пожаловались в управление образования города и в ПДН. Выяснилось, что в садике есть камеры видеонаблюдения. Мать рассказала, что посмотрела видео и пришла в ужас.
Там видно, что воспитательница дернула малышку за руку. Далее воспитательница начала одевать девочку в комбинезон, запихивая туда вывихнутую руку.
В самом садике утверждают, что это несчастный случай, но для воспитательницы якобы вынесли выговор.
Ранее сообщалось, что в Кировграде детский сад выплатит 40 тысяч рублей компенсации 4-летней воспитаннице, которая разбила голову в туалете.