tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

В Серове воспитатель вывихнула руку трехлетней девочке

Трехлетняя девочка вернулась из садика Серова с травмой руки

1 декабря 2023, 07:58
Фото: Midjourney

В Серове воспитатель вывихнула руку трехлетней девочке

В Серове воспитательница вывихнула руку трехлетней воспитаннице. Как утверждает работница детсада, за руку ребенка она схватила, когда девочка упала.

ЧП произошло в детском саду «Сказка». Пострадавшей три года, сообщает телекомпания «Канал С», ссылаясь на маму девочки.

Женщина утверждает, что в детском саду возникшую проблему пытались замять.

Я пришла за ребенком, у нее была истерика. Лицо было опухшее. Воспитатель сказала, что она упала, она стала поднимать ее за ручку, дочка сильно закричала, и вроде бы все, — утверждает мама Наталья.

Ночью девочка страдала от боли, на утро ее отвезли в травмпункт. Там медики озвучили диагноз — подвывих головки левого луча. Далее девочке два раза вправляли руку.

Тогда родители пожаловались в управление образования города и в ПДН. Выяснилось, что в садике есть камеры видеонаблюдения. Мать рассказала, что посмотрела видео и пришла в ужас.

Там видно, что воспитательница дернула малышку за руку. Далее воспитательница начала одевать девочку в комбинезон, запихивая туда вывихнутую руку.

В самом садике утверждают, что это несчастный случай, но для воспитательницы якобы вынесли выговор.

Ранее сообщалось, что в Кировграде детский сад выплатит 40 тысяч рублей компенсации 4-летней воспитаннице, которая разбила голову в туалете.

Родители пожаловались на отсутствие воспитателей в садике в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
СК заинтересовался дракой двух женщин около детсада в ЕкатеринбургеВоспитателю детсада в Екатеринбурге, где умерла девочка, грозит до трех лет тюрьмы
#Происшествия#Травма#Серов#Воспитательница#18+#Дарья Сорокина#Камеры видеонаблюдения#Детский сад
Подпишитесь
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20
Каково это, быть патриотом? «Боевое братство» и «СтройСервис» поделились своим опытом
30 ноября, 06:35
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
29 ноября, 13:36
Ремонт завершается: в Нижнем Тагиле утвержден дизайн-проект школы №32
30 ноября, 13:15
Большегруз оборвал трамвайные провода в Нижнем Тагиле
30 ноября, 13:37
137 ДТП из-за ледяного дождя произошли в Свердловской области
30 ноября, 12:57