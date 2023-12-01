В Екатеринбурге не состоялся вылет авиарейса в Салехард

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Информация о том, что вылет самолета по данному авиамаршруту был отменен, появилась на электронном табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
В связи с какими обстоятельствами авиарейс решили отменить — не сообщается.
Напомним, 22 ноября 2023 года самолет, летевший из Москвы в Пермь, вынужден был экстренно приземлиться в аэропорту Кольцово. Это было связано с неблагоприятными погодными условиями в Перми.
Из-за внепланового приземления в другому аэропорту рейс прилетел в Пермь не утром, как планировалось изначально, а днем.