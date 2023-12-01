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Авиарейс Екатеринбург — Салехард отменен

В Екатеринбурге не состоялся вылет авиарейса в Салехард

1 декабря 2023, 05:04
Фото: Midjourney

Авиарейс Екатеринбург — Салехард отменен

В Екатеринбурге отменили авиарейс компании Red Wings, который должен был полететь в Салехард. Вылет был намечен на утро 1 декабря 2023 года.

Информация о том, что вылет самолета по данному авиамаршруту был отменен, появилась на электронном табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

В связи с какими обстоятельствами авиарейс решили отменить — не сообщается.

Напомним, 22 ноября 2023 года самолет, летевший из Москвы в Пермь, вынужден был экстренно приземлиться в аэропорту Кольцово. Это было связано с неблагоприятными погодными условиями в Перми.

Из-за внепланового приземления в другому аэропорту рейс прилетел в Пермь не утром, как планировалось изначально, а днем.

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