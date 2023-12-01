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Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Мэрия Екатеринбурга нашла способ избежать дефицита воды

В мэрии Екатеринбурга придумали, как не остаться без воды

1 декабря 2023, 15:24
Фото: tagilcity.ru

Мэрия Екатеринбурга нашла способ избежать дефицита воды

В администрации Екатеринбурга определили список мер, которые помогут предотвратить дефицит воды. В частности, изменения были внесены в муниципальную программу «Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности».

В новой редакции документа говорится о ряде мер для предупреждения дефицита питьевой воды. Так, было увеличено финансирование на семь миллионов рублей. Причем эти средства планируется изыскать вне бюджета, сообщили в пресс-службе администрации. Таким образом власти стараются заранее решить вопрос снижения уровня воды в Верхне-Макаровском водохранилище.

Недостающий объем воды будет перенаправлен из Нязепетровского водохранилища. Также планируется модернизировать и реконструировать канализационные сети и водопроводы. Также на промышленных площадках «Водоканала» появятся энергоэффективные светильники. В планах также проведение инженерных изысканий в Шувакише, чтобы создать новый источник воды, а также другие работы.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга пожаловались на огромные счета за воду.

#Экономика#Администрация#Вода#Питьевая вода#Дефицит#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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