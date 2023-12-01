В мэрии Екатеринбурга придумали, как не остаться без воды

Недостающий объем воды будет перенаправлен из Нязепетровского водохранилища. Также планируется модернизировать и реконструировать канализационные сети и водопроводы. Также на промышленных площадках «Водоканала» появятся энергоэффективные светильники. В планах также проведение инженерных изысканий в Шувакише, чтобы создать новый источник воды, а также другие работы.