В мэрии Екатеринбурга придумали, как не остаться без воды

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В новой редакции документа говорится о ряде мер для предупреждения дефицита питьевой воды. Так, было увеличено финансирование на семь миллионов рублей. Причем эти средства планируется изыскать вне бюджета, сообщили в пресс-службе администрации. Таким образом власти стараются заранее решить вопрос снижения уровня воды в Верхне-Макаровском водохранилище.
Недостающий объем воды будет перенаправлен из Нязепетровского водохранилища. Также планируется модернизировать и реконструировать канализационные сети и водопроводы. Также на промышленных площадках «Водоканала» появятся энергоэффективные светильники. В планах также проведение инженерных изысканий в Шувакише, чтобы создать новый источник воды, а также другие работы.
Напомним, ранее жители Екатеринбурга пожаловались на огромные счета за воду.