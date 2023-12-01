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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Сбежавшая из соцучреждения девочка найдена в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле нашли сбежавшую из соцучреждения девочку

1 декабря 2023, 06:45
Фото: Midjourney

Сбежавшая из соцучреждения девочка найдена в Нижнем Тагиле

14-летнюю девочку, которая сбежала из социального учреждения в Нижнем Тагиле, нашли. Она сбежала 30 ноября и была найдена в этот же день вечером.

Беглянку нашли в районе Смычки у знакомого молодого человека. Пытаясь скрыться от соцработников и полицейских, девочка заблокировала свои соцсети, в которых она ранее выходила на связь. Однако установить ее местоположение стражам порядка все равно удалось. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

В результате девочку доставили в госучреждение, где ей определено временное проживание.

Ранее сообщалось, что мать девочки пьет и находится в спецучреждении.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Девочка#Мать#Побег#Соцучреждение#Дарья Сорокина
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