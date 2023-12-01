В Нижнем Тагиле нашли сбежавшую из соцучреждения девочку

Беглянку нашли в районе Смычки у знакомого молодого человека. Пытаясь скрыться от соцработников и полицейских, девочка заблокировала свои соцсети, в которых она ранее выходила на связь. Однако установить ее местоположение стражам порядка все равно удалось. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».