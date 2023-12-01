В Нижнем Тагиле нашли сбежавшую из соцучреждения девочку

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:48
Беглянку нашли в районе Смычки у знакомого молодого человека. Пытаясь скрыться от соцработников и полицейских, девочка заблокировала свои соцсети, в которых она ранее выходила на связь. Однако установить ее местоположение стражам порядка все равно удалось. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
В результате девочку доставили в госучреждение, где ей определено временное проживание.
Ранее сообщалось, что мать девочки пьет и находится в спецучреждении.