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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Нижнем Тагиле создано городское лесничество и утверждены его границы

В Нижнем Тагиле установили границы городского лесничества

1 декабря 2023, 13:05
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле создано городское лесничество и утверждены его границы

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев утвердил создание городского лесничества на землях населенных пунктов Нижнего Тагила.

Согласно постановлению администрации Нижнего Тагила, площадь городского лесничества составляет почти 7,8 тысячи гектаров. Его границы установлены в приложениях к документу.

Границы Нижнетагильского городского лесничестваГраницы Нижнетагильского городского лесничества
Границы Нижнетагильского городского лесничества
Фото: Документация постановления

Постановление размещено на официальном сайте Нижнего Тагила. Контролировать его выполнение будет замглавы администрации по горхозяйству и строительству Егор Копысов.

Напомним, в лесах Нижнего Тагила после массовых природных пожаров планируется высадить 600 тысяч новых сосен на площади в 232 гектара. А в Свердловской области — восстановить растительность на площади более 30 тысяч гектаров.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Лес#Постановление#Лесничество#Граница#Деревья#Евгения Сафина
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