В Нижнем Тагиле установили границы городского лесничества

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Согласно постановлению администрации Нижнего Тагила, площадь городского лесничества составляет почти 7,8 тысячи гектаров. Его границы установлены в приложениях к документу.
Постановление размещено на официальном сайте Нижнего Тагила. Контролировать его выполнение будет замглавы администрации по горхозяйству и строительству Егор Копысов.
Напомним, в лесах Нижнего Тагила после массовых природных пожаров планируется высадить 600 тысяч новых сосен на площади в 232 гектара. А в Свердловской области — восстановить растительность на площади более 30 тысяч гектаров.