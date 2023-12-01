В СК возбудили уголовное дело после выстрела в лицо студенту УрФУ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Дело по факту случившегося было возбуждено в ведомстве по поручению исполняющего обязанности главы регионального СК Анатолия Надбитова, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Кроме того, этим делом занимаются и сотрудники полиции. Правоохранители сейчас устанавливают личности нападавших.
Напомним, инцидент произошел вечером 30 ноября 2023 года. Молодой человек ехал в трамвае в сторону его университета. В это время между ним и группой хулиганов случился конфликт. Один из нападавших выстрелил из пистолета в щеку.
Юноша, выбежав на остановке, отправился в здание вуза за помощью. Вахтер вызвала врачей, которые увезли пострадавшего в больницу.