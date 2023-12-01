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СК расследует дело о нападении на студента в Екатеринбурге

В СК возбудили уголовное дело после выстрела в лицо студенту УрФУ в Екатеринбурге

1 декабря 2023, 03:42
Фото: 1MI

СК расследует дело о нападении на студента в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после нападения хулиганов с пистолетом на 22-летнего студента УрФУ.

Дело по факту случившегося было возбуждено в ведомстве по поручению исполняющего обязанности главы регионального СК Анатолия Надбитова, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Кроме того, этим делом занимаются и сотрудники полиции. Правоохранители сейчас устанавливают личности нападавших.

Напомним, инцидент произошел вечером 30 ноября 2023 года. Молодой человек ехал в трамвае в сторону его университета. В это время между ним и группой хулиганов случился конфликт. Один из нападавших выстрелил из пистолета в щеку.

Юноша, выбежав на остановке, отправился в здание вуза за помощью. Вахтер вызвала врачей, которые увезли пострадавшего в больницу.

Стали известны подробности конфликта в трамвае со стрельбой в Екатеринбурге
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