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Published Сегодня, 13:34

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Updated Сегодня, 13:36

В СУ СК показали стрелявшего в студента из Екатеринбурга мужчины

В СУ СК показали стрелявшего в студента из Екатеринбурга мужчины

1 декабря 2023, 13:34
Фото: Фото Валерия Горелых
В Екатеринбурге в Следственном комитете показали лицо мужчины, который стрелял в голову студента УРФУ. Ранее сообщалось, что это многократно судимый гражданин.

Подробностями поделились в СУ СК РФ по Свердловской области. Отмечается, что подозреваемый был задержан по горячим следам.

Злоумышленником оказался 21-летний молодой человек. Ранее его судили кражи, разбой и за половой акт с ребенком. Из тюрьмы он вышел полгода назад — летом.

Задержанный раскаялся в содеянном и извинился перед студентом. Напомним, что стрелял он из пневматического оружия. После содеянного он сдал оружие в ломбард.

Сейчас стражи порядка выясняют, причастен ли мужчина к другим преступлениям.

Ранее 14-летний подросток из Туринска изнасиловал 8-летнего ребенка. Он задержан, а его родственники допрашиваются.

В Екатеринбурге мужчина стрелял из рогатки по автомобилям
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#Полиция#Криминал#Педофил#Арест#Подозреваемый#УрФУ#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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