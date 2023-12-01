В СУ СК показали стрелявшего в студента из Екатеринбурга мужчины

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Подробностями поделились в СУ СК РФ по Свердловской области. Отмечается, что подозреваемый был задержан по горячим следам.
Злоумышленником оказался 21-летний молодой человек. Ранее его судили кражи, разбой и за половой акт с ребенком. Из тюрьмы он вышел полгода назад — летом.
Задержанный раскаялся в содеянном и извинился перед студентом. Напомним, что стрелял он из пневматического оружия. После содеянного он сдал оружие в ломбард.
Сейчас стражи порядка выясняют, причастен ли мужчина к другим преступлениям.
Ранее 14-летний подросток из Туринска изнасиловал 8-летнего ребенка. Он задержан, а его родственники допрашиваются.