В Свердловской области предложили сократить дефицит рабочих за счет школьников

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Для них предложено организовать специальные программы подготовки. Благодаря этому можно будет снизить кадровый дефицит в промышленности. Такое предложение было озвучено на заседании комитета по молодежной политике Заксобрания Свердловской области, сообщает пресс-служба парламента.
Сейчас парламентарии занимаются изучением этого вопроса.
Необходимо дать возможность таким молодым людям получить востребованную в промышленности профессию, — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области не хватает 62 тысячи рабочих. Также нехватка кадров наблюдается в целом по России.