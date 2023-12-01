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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Дефицит рабочих в Свердловской области хотят восполнить благодаря школьникам

В Свердловской области предложили сократить дефицит рабочих за счет школьников

1 декабря 2023, 11:05
Фото: Midjourney

Дефицит рабочих в Свердловской области хотят восполнить благодаря школьникам

В Свердловской области могут сократить дефицит рабочих за счет школьников, которые не сдали экзамены. Речь идет о тех ребятах, которые «завалят» экзамен в девятом классе.

Для них предложено организовать специальные программы подготовки. Благодаря этому можно будет снизить кадровый дефицит в промышленности. Такое предложение было озвучено на заседании комитета по молодежной политике Заксобрания Свердловской области, сообщает пресс-служба парламента.

Сейчас парламентарии занимаются изучением этого вопроса.

Необходимо дать возможность таким молодым людям получить востребованную в промышленности профессию, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области не хватает 62 тысячи рабочих. Также нехватка кадров наблюдается в целом по России.

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#Общество#Дети#Свердловская область#Школьники#Профессия#Дефицит#Промышленность#Экзамены#Парламент#Дефицит кадров#Заксобрание#Дарья Сорокина#Дефицит персонала#Кадровый дефицит
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