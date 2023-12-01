В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге снова драка. На этот раз подрались подростки и охрана

Охранникам удалось выгнать подростков. Однако скоро они вернулись и устроили стрельбу у поста охраны. Мужчина утверждает, что нападавших было девять человек. А охранников для того, чтобы из выгнать, собралось около 20. Другой источник отметил, что их задержали и поместили в ИВС.