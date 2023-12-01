В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге снова драка. На этот раз подрались подростки и охрана

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
По словам очевидца, ребята ходили по ТЦ и продавали поддельные духи, пишет Е1.
Охрана попросила их удалиться, но те отказались. Дальше началась ссора, переросшая в драку. Ор стоял невозможный, — отметил свидетель событий.
Очевидец утверждает, что подростки были цыганами. В какой-то момент ссоры они распылили баллончик. От этого запаха посетители, находящиеся поблизости, стали кашлять.
Охранникам удалось выгнать подростков. Однако скоро они вернулись и устроили стрельбу у поста охраны. Мужчина утверждает, что нападавших было девять человек. А охранников для того, чтобы из выгнать, собралось около 20. Другой источник отметил, что их задержали и поместили в ИВС.
Недавно в торговом центре прошла перестрелка. Обоих участников потасовки задержали и посемтили в СИЗО.