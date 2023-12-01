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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Толпа подростков подралась с охраной в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге снова драка. На этот раз подрались подростки и охрана

1 декабря 2023, 12:46
Фото: 1MI

Толпа подростков подралась с охраной в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

В «Гринвиче» в Екатеринбурге подрались толпа подростков и охрана. Известно, что драка произошла 30 ноября.

По словам очевидца, ребята ходили по ТЦ и продавали поддельные духи, пишет Е1.

Охрана попросила их удалиться, но те отказались. Дальше началась ссора, переросшая в драку. Ор стоял невозможный, — отметил свидетель событий.

Очевидец утверждает, что подростки были цыганами. В какой-то момент ссоры они распылили баллончик. От этого запаха посетители, находящиеся поблизости, стали кашлять.

Охранникам удалось выгнать подростков. Однако скоро они вернулись и устроили стрельбу у поста охраны. Мужчина утверждает, что нападавших было девять человек. А охранников для того, чтобы из выгнать, собралось около 20. Другой источник отметил, что их задержали и поместили в ИВС.

Недавно в торговом центре прошла перестрелка. Обоих участников потасовки задержали и посемтили в СИЗО.

Посетители ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге устроили перестрелку
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#Происшествия#Полиция#Подростки#Драка#Охрана#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#ТЦ Гринвич
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