В Туринске 14-летний школьник изнасиловал восьмилетнего ребенка

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на анонимный источник. Школьнику грозит до 10 лет тюрьмы. Злоумышленник уже задержан.
Семью подростка сейчас проверяет прокуратура. Его родственников и учителей опрашивают.
В Каменске-Уральском 39-летний мужчина напал на 8-летнюю девочку, которая шла из школы. Он изнасиловал ее и сразу же был задержан проезжающей мимо полицией.