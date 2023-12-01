tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Подросток изнасиловал 8-летнего ребенка в Туринске

В Туринске 14-летний школьник изнасиловал восьмилетнего ребенка

1 декабря 2023, 10:33
Фото: 1MI

Подросток изнасиловал 8-летнего ребенка в Туринске

14-летний подросток из Туринска изнасиловал 8-летнего ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на анонимный источник. Школьнику грозит до 10 лет тюрьмы. Злоумышленник уже задержан.

Семью подростка сейчас проверяет прокуратура. Его родственников и учителей опрашивают.

В Каменске-Уральском 39-летний мужчина напал на 8-летнюю девочку, которая шла из школы. Он изнасиловал ее и сразу же был задержан проезжающей мимо полицией.

13-летняя девочка была изнасилована в подъезде в одном из домов Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Изнасиловавший шваброй мужчину свердловчанин Бугаенко скрывается от силовиковИзнасилованный в спецшколе Екатеринбурга подросток отпущен на свободу
#Происшествия#Каменск-Уральский#Ребенок#Прокуратура#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Изнасилование#Школьник#18+#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20
Сотрудница педколледжа в Нижнем Тагиле отдала 700 тысяч мошенникам. Она взяла кредит
Сегодня, 05:36
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
29 ноября, 13:36
Строительство ледового городка в Нижнем Тагиле обойдется на 2,4 млн дешевле
Сегодня, 10:36
Екатеринбург вошел в топ-5 городов мечты для россиян
Сегодня, 09:58
В Свердловской области предложили сократить дефицит рабочих за счет школьников
Сегодня, 11:05