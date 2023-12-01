Воспитательница вывихнула ребенку руку в детском саду в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Запись произошедшего попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах воспитательница, у которой на руках был ребенок, берет мальчика за руку и ведет его в соседнюю комнату. В какой-то момент ребенок стал вырываться, поэтому женщина потащила его.
По словам матери пострадавшего, воспитательница нисколько не сожалеет о произошедшем и не собирается приносить извинения. В свою очередь, сама женщина рассказала, что она сама послала это видео родителям и сразу попросила прощение за сложившуюся ситуацию.
Работница детсада пояснила, что в тот день она работала одна. У мальчика слабые суставы, поэтому он ранее получил травму в другом дошкольном учреждении. Именно поэтому она учила сотрудниц брать ребенка под мышки, но сама случайно попала в неприятную ситуацию. По ее словам, мама ребенка стала ей угрожать, пишет Е1.
Напомним, в Серове произошел подобный случай. Там воспитательница вывихнула руку трехлетней девочке, пытаясь поднять ее после падения.