Воспитательница вывихнула ребенку руку в детском саду в Екатеринбурге

Работница детсада пояснила, что в тот день она работала одна. У мальчика слабые суставы, поэтому он ранее получил травму в другом дошкольном учреждении. Именно поэтому она учила сотрудниц брать ребенка под мышки, но сама случайно попала в неприятную ситуацию. По ее словам, мама ребенка стала ей угрожать, пишет Е1.