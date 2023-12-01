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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Екатеринбурге мальчик получил вывих руки в детском саду

Воспитательница вывихнула ребенку руку в детском саду в Екатеринбурге

1 декабря 2023, 14:04
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге мальчик получил вывих руки в детском саду

Случай травмирования ребенка произошел в детском саду «Островок радости» на Сортировке в Екатеринбурге.

Запись произошедшего попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах воспитательница, у которой на руках был ребенок, берет мальчика за руку и ведет его в соседнюю комнату. В какой-то момент ребенок стал вырываться, поэтому женщина потащила его.

По словам матери пострадавшего, воспитательница нисколько не сожалеет о произошедшем и не собирается приносить извинения. В свою очередь, сама женщина рассказала, что она сама послала это видео родителям и сразу попросила прощение за сложившуюся ситуацию.

Работница детсада пояснила, что в тот день она работала одна. У мальчика слабые суставы, поэтому он ранее получил травму в другом дошкольном учреждении. Именно поэтому она учила сотрудниц брать ребенка под мышки, но сама случайно попала в неприятную ситуацию. По ее словам, мама ребенка стала ей угрожать, пишет Е1.

Напомним, в Серове произошел подобный случай. Там воспитательница вывихнула руку трехлетней девочке, пытаясь поднять ее после падения.

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#Происшествия#Ребенок#Травма#Жалоба#Родители#Воспитатель#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина#Детский сад
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