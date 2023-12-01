Явиться в течение 10 дней. Жители Свердловской области получают повестки в военкомат

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
По словам одного из мужчин, он получил повестку, где говорится, что нужно явиться в военкомат в течение 10 дней. Он уточнил, что документ получил и его друг, пишет Ура.ру.
Еще один свердловчанин рассказал, что повестка ему пришла по старому адресу. Во время службы в армии он был прописан у родителей, но пять лет назад он прописался по новому адресу.
В Центральном военном округе заявили, что сверка данных в военкоматах является стандартной процедурой. Повестки со спецоперацией не связаны.
Напомним, ранее стало известно, что в Москве мигрантов задерживали и отвозили в военкоматы для прохождения медкомиссии и постановки на учет.