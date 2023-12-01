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Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Повестки в военкомат снова приходят жителям Свердловской области

Явиться в течение 10 дней. Жители Свердловской области получают повестки в военкомат

1 декабря 2023, 15:33
Фото: 1MI

Повестки в военкомат снова приходят жителям Свердловской области

Повестки в военкомат снова начали получать жители Свердловской области. Им предписано явиться в течение 10 дней.

По словам одного из мужчин, он получил повестку, где говорится, что нужно явиться в военкомат в течение 10 дней. Он уточнил, что документ получил и его друг, пишет Ура.ру.

Еще один свердловчанин рассказал, что повестка ему пришла по старому адресу. Во время службы в армии он был прописан у родителей, но пять лет назад он прописался по новому адресу.

В Центральном военном округе заявили, что сверка данных в военкоматах является стандартной процедурой. Повестки со спецоперацией не связаны.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве мигрантов задерживали и отвозили в военкоматы для прохождения медкомиссии и постановки на учет.

#Общество#Проверка#Свердловская область#Жители#Военкомат#Ирина Кирилова#Повестка
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