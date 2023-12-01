Завершилось голосование за «Достояние Урала». Кто победил?

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Он набрал 20% от общего числа участников — это 12 825 человек, сообщили в администрации.
Голосование проводилось с 1 августа по 1 декабря. Демидовский завод лидировал изначально. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил участников за внимание к историческому памятнику.
Демидовские заводы стали отправной точкой в истории Нижнего Тагила, Горнозаводской цивилизации и взлета отечественной металлургии на мировом рынке, — отметил Владислав Пинаев.
Напомним, что конкурс «Достояние Среднего Урала» проводится второй раз. Его инициировал глава региона Евгений Куйвашев. В прошлом году одним из пяти первых победителей конкурса стал «Уралвагонзавод». Победителей конкурса этого года наградят 17 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что в шорт-лист номинантов конкурса входили 15 знаковых объектов Свердловской области. Среди них и Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и другие объекты.