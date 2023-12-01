Завершилось голосование за «Достояние Урала». Кто победил?

Напомним, что конкурс «Достояние Среднего Урала» проводится второй раз. Его инициировал глава региона Евгений Куйвашев. В прошлом году одним из пяти первых победителей конкурса стал «Уралвагонзавод». Победителей конкурса этого года наградят 17 января 2024 года.