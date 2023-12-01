Житель Кургана отрезал себе ухо. Он думал, что у него внутри чип

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Накануне курганец жаловался на проблемы с сердцем, а затем сказал своей жене, что ему «что-то мешает» в ухе и попросил маникюрные щипцы. Женщина щипцы ему не дала и предложила ватную палочку, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Однако пенсионер продолжал искать острые предметы вроде ножниц и ножей. Жена, забеспокоившись, спрятала все подобные изделия подальше и позвонила своей подруге, которая работает в «неотложке». Однако, пока медики ехали, мужчина успел повредить себе ухо.
Горожанина отвезли в больницу, где ему пришлось полностью ампутировать ухо. По словам пенсионера, он хотел вытащить чип, который ему мешал, однако после ампутации его ничего уже не беспокоит.
Напомним, 20 июля 2023 года житель Екатеринбурга попал под трамвай, вследствие чего он лишился ноги.