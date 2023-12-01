Житель Кургана отрезал себе ухо. Он думал, что у него внутри чип

Накануне курганец жаловался на проблемы с сердцем, а затем сказал своей жене, что ему «что-то мешает» в ухе и попросил маникюрные щипцы. Женщина щипцы ему не дала и предложила ватную палочку, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».