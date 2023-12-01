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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Пожилой мужчина в Кургане отрезал себе ухо

Житель Кургана отрезал себе ухо. Он думал, что у него внутри чип

1 декабря 2023, 06:07
Фото: 1MI

Пожилой мужчина в Кургане отрезал себе ухо

В Кургане местный пожилой житель решил отрезать свое ухо после жалоб на самочувствие.

Накануне курганец жаловался на проблемы с сердцем, а затем сказал своей жене, что ему «что-то мешает» в ухе и попросил маникюрные щипцы. Женщина щипцы ему не дала и предложила ватную палочку, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Однако пенсионер продолжал искать острые предметы вроде ножниц и ножей. Жена, забеспокоившись, спрятала все подобные изделия подальше и позвонила своей подруге, которая работает в «неотложке». Однако, пока медики ехали, мужчина успел повредить себе ухо.

Горожанина отвезли в больницу, где ему пришлось полностью ампутировать ухо. По словам пенсионера, он хотел вытащить чип, который ему мешал, однако после ампутации его ничего уже не беспокоит.

Напомним, 20 июля 2023 года житель Екатеринбурга попал под трамвай, вследствие чего он лишился ноги.

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#Происшествия#Больница#Пенсионер#Мужчина#Врачи#ЧП#Курган#Ампутация#18+#Елизавета Зиборова#Инцидент
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