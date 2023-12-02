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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Свердловской области с начала года 8 детей погибли в ДТП

8 погибли, 344 травмировались: в Свердловской области за год в ДТП попали 320 детей

2 декабря 2023, 13:32
Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области с начала года 8 детей погибли в ДТП

С января по декабрь 2023 года в Свердловской области произошло 320 дорожных аварий с участием несовершеннолетних. 344 ребенка получили различные травмы, восемь погибли.

Для того, чтобы предупредить участие несовершеннолетних в ДТП, в регионе с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года будет проводиться масштабное профилактическое мероприятие «Горка».

Сотрудники Госавтоинспекции задействуют дорожно-коммунальные службы и органы местного самоуправления. Патрулирование будет проводиться регулярно. При рейдах будут выявляться участки, где дети могут скатываться с искусственных насыпей на проезжую часть.

Также со свердловчанами проведут беседы и лекции по поводу безопасности и выбору мест для зимнего досуга. В свою очередь, автомобилистов призывают быть бдительнее на дорогах и осторожнее вблизи детских учреждений.

Напомним, в Свердловской области началась тотальная проверка автомобилистов, которая должна выявить грубые нарушения ПДД.

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