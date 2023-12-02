8 погибли, 344 травмировались: в Свердловской области за год в ДТП попали 320 детей

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Для того, чтобы предупредить участие несовершеннолетних в ДТП, в регионе с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года будет проводиться масштабное профилактическое мероприятие «Горка».
Сотрудники Госавтоинспекции задействуют дорожно-коммунальные службы и органы местного самоуправления. Патрулирование будет проводиться регулярно. При рейдах будут выявляться участки, где дети могут скатываться с искусственных насыпей на проезжую часть.
Также со свердловчанами проведут беседы и лекции по поводу безопасности и выбору мест для зимнего досуга. В свою очередь, автомобилистов призывают быть бдительнее на дорогах и осторожнее вблизи детских учреждений.
Напомним, в Свердловской области началась тотальная проверка автомобилистов, которая должна выявить грубые нарушения ПДД.