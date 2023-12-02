tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Покалеченную сожителем жительницу Екатеринбурга выписали из больницы

Екатеринбурженку, которую прибил к доске сожитель, выписали из больницы

2 декабря 2023, 07:31
Фото: 1MI

Покалеченную сожителем жительницу Екатеринбурга выписали из больницы

Жительницу Екатеринбурга, которую в конце октября пытался убить сожитель, выписали домой из больницы. По словам подруги, женщина себя плохо чувствует.

Подруга потерпевшей пояснила, что у нее до сих пор держится высокая температура. Поэтому она не рада, что ее выписали домой. Реабилитация после травм может занять несколько лет, пишет «КП-Екатеринбург».

Фото: "КП-Екатеринбург"

Преступление произошло 25 октября. После ссоры сожитель вывез женщину в гараж, а чтобы она не отбивалась ногами, прибил ее гвоздями к доске. Затем он поджег екатеринбурженку, но вскоре потушил.

Далее мужчина посадил потерпевшую в машину и пытался вывезти в лес, чтобы там убить. Однако ей удалось спровоцировать ДТП, она осталась жива.

Преступник был пойман, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Прибивший к полу мать-пенсионерку житель Екатеринбурга может избежать тюрьмы
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Омска убил 18-летнюю беременную возлюбленную и пытался спрятать телоВ Березовском мужчина убил 2-летнюю девочку. Он хотел, чтобы она успокоилась«Убил еще и собаку»: подростка из Екатеринбурга отправили в СИЗО за убийство людей
#Происшествия#Больница#Полиция#Женщина#Нападение#Преступление#Травмы#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина#Молоток
Подпишитесь
Где режим НМУ? Тагильчане вновь пожаловались на смог и дымку
Сегодня, 06:41
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
Вчера, 15:57
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20
Представитель РПЦ в Екатеринбурге пояснил позицию о запрете абортов по ОМС
Сегодня, 08:23
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
29 ноября, 13:36
Екатеринбуржцы раскритиковали смену нумерации автобусов
Вчера, 15:54