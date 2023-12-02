Екатеринбурженку, которую прибил к доске сожитель, выписали из больницы

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Подруга потерпевшей пояснила, что у нее до сих пор держится высокая температура. Поэтому она не рада, что ее выписали домой. Реабилитация после травм может занять несколько лет, пишет «КП-Екатеринбург».
Преступление произошло 25 октября. После ссоры сожитель вывез женщину в гараж, а чтобы она не отбивалась ногами, прибил ее гвоздями к доске. Затем он поджег екатеринбурженку, но вскоре потушил.
Далее мужчина посадил потерпевшую в машину и пытался вывезти в лес, чтобы там убить. Однако ей удалось спровоцировать ДТП, она осталась жива.
Преступник был пойман, ему грозит до 15 лет лишения свободы.