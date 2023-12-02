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Тюменский тракт перекрыли в Свердловской области из-за смертельного ДТП

Есть погибший: смертельное ДТП произошло на Тюменском тракте

2 декабря 2023, 05:41
Фото: ГИБДД Свердловской области

Тюменский тракт перекрыли в Свердловской области из-за смертельного ДТП

Авария с участием трех автомобилей произошла ночью 2 декабря на 153 километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Один человек погиб.

Из-за дорожного происшествия было временно ограничено движение автомобильного транспорта в сторону Екатеринбурга. Предварительно установлено, что произошло столкновение трех автомобилей, один из них был грузовым.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что в результате ДТП погиб один человек. Они выясняют все обстоятельства аварии. В Госавтоинспекции призывают водителей быть бдительнее на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД.

Напомним, в конце ноября из-за ледяного дождя в Свердловской области на дорогах и трассах произошло 137 аварий. В результате увечья получили 18 человек. Еще четверо погибли.

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