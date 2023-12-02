Есть погибший: смертельное ДТП произошло на Тюменском тракте

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Из-за дорожного происшествия было временно ограничено движение автомобильного транспорта в сторону Екатеринбурга. Предварительно установлено, что произошло столкновение трех автомобилей, один из них был грузовым.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что в результате ДТП погиб один человек. Они выясняют все обстоятельства аварии. В Госавтоинспекции призывают водителей быть бдительнее на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД.
Напомним, в конце ноября из-за ледяного дождя в Свердловской области на дорогах и трассах произошло 137 аварий. В результате увечья получили 18 человек. Еще четверо погибли.