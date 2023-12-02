tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Жители Нижнего Тагила снова жалуются на выбросы с ЕВРАЗ НТМК

Где режим НМУ? Тагильчане вновь пожаловались на смог и дымку

2 декабря 2023, 06:41
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила снова жалуются на выбросы с ЕВРАЗ НТМК

2 декабря в Нижнем Тагиле местные жители снова пожаловались на выбросы с ЕВРАЗ НТМК. Однако режим НМУ до сих пор не объявлен.

По словам одного из жителей Дзержинского района, дым с производства перестал рассеиваться ночью и повис над комбинатом. А к утру все небо затянуло белой пеленой.

Погода просто жесть: смог и дым висит плотным облаком и не рассеивается из-за погодных условий. Но почему-то Уральская УГМС до сих пор не объявила режим НМУ, — рассказал тагильчанин редакции TagilCity.ru.
Смог в Нижнем Тагиле 2 декабря 2023 годаСмог в Нижнем Тагиле 2 декабря 2023 года
Смог в Нижнем Тагиле 2 декабря 2023 годаСмог в Нижнем Тагиле 2 декабря 2023 года
Смог в Нижнем Тагиле 2 декабря 2023 года
Фото: tagilcity.ru

По данным УГМС, 28 ноября в Нижнем Тагиле уровень загрязнения воздуха был повышенный. Максимальная концентрация формальдегида на Сухоложском поселке составила 1,5 ПДК.

Напомним, редакция TagilCity.ru производит замеры воздуха на наличие загрязнений каждый день. Сейчас газоанализатор находится на ежегодной поверке, поэтому у журналистов нет возможности выявить наличие вредных веществ.

Утренний сюрприз: тагильчане и жители пригорода пожаловались на красный снег и запах
Узнать подробнее
Читайте также:
Выбросы в снегопад. Превышение диоксида азота обнаружено в Нижнем Тагиле 2 ноябряОблако выбросов и неприятный запах. Сероводород превысил норму в воздухе ТагилаЖители Нижнего Тагила пожаловались на неприятный запах и насморк из-за выбросов
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Загрязнение#Атмосфера#Выбросы#Смог#Евгения Сафина
Подпишитесь
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
Вчера, 15:57
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
29 ноября, 13:36
Строительство ледового городка в Нижнем Тагиле обойдется на 2,4 млн дешевле
Вчера, 10:36
Екатеринбург вошел в топ-5 городов мечты для россиян
Вчера, 09:58
Екатеринбуржцы раскритиковали смену нумерации автобусов
Вчера, 15:54