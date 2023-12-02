Где режим НМУ? Тагильчане вновь пожаловались на смог и дымку

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
По словам одного из жителей Дзержинского района, дым с производства перестал рассеиваться ночью и повис над комбинатом. А к утру все небо затянуло белой пеленой.
Погода просто жесть: смог и дым висит плотным облаком и не рассеивается из-за погодных условий. Но почему-то Уральская УГМС до сих пор не объявила режим НМУ, — рассказал тагильчанин редакции TagilCity.ru.
По данным УГМС, 28 ноября в Нижнем Тагиле уровень загрязнения воздуха был повышенный. Максимальная концентрация формальдегида на Сухоложском поселке составила 1,5 ПДК.
Напомним, редакция TagilCity.ru производит замеры воздуха на наличие загрязнений каждый день. Сейчас газоанализатор находится на ежегодной поверке, поэтому у журналистов нет возможности выявить наличие вредных веществ.