Плати и спи: на ж/д вокзале в Екатеринбурге появился капсульный отель

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Это первые капсулы, которые появились на вокзалах Свердловской области. Воспользоваться ими можно, например, при длительном ожидании поезда при пересадке.
В каждой капсуле имеется отделение для багажа и USB-розетки для зарядки гаджетов. Отдохнуть там можно одному человеку, но есть возможность взять с собой ребенка до шести лет.
Работает отель круглосуточно, оплата взымается за каждый час. В стоимость включен комплект одноразового постельного белья: наволочка и простынка, сообщает пресс-служба СвЖД.
Напомним, ранее молодожены из Екатеринбурга пожаловались, что их выгнали из отеля, где они собирались провести первую брачную ночь.