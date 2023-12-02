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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге заработал капсульный отель

Плати и спи: на ж/д вокзале в Екатеринбурге появился капсульный отель

2 декабря 2023, 10:46
Фото: Пресс-служба СвЖД

На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге заработал капсульный отель

Две капсулы для сна и отдыха установили на вокзале в Екатеринбурге.

Это первые капсулы, которые появились на вокзалах Свердловской области. Воспользоваться ими можно, например, при длительном ожидании поезда при пересадке.

В каждой капсуле имеется отделение для багажа и USB-розетки для зарядки гаджетов. Отдохнуть там можно одному человеку, но есть возможность взять с собой ребенка до шести лет.

Работает отель круглосуточно, оплата взымается за каждый час. В стоимость включен комплект одноразового постельного белья: наволочка и простынка, сообщает пресс-служба СвЖД.

Напомним, ранее молодожены из Екатеринбурга пожаловались, что их выгнали из отеля, где они собирались провести первую брачную ночь.

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