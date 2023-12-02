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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

В РПЦ поддержали отказ от склонения к абортам в России

Представитель РПЦ в Екатеринбурге пояснил позицию о запрете абортов по ОМС

2 декабря 2023, 08:23
Фото: 1MI

В РПЦ поддержали отказ от склонения к абортам в России

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказался о позиции церкви по вопросу абортов. Он прибыл с визитом в Екатеринбург.

Он отметил, что церковь уже много лет выступает с позицией, что аборты необходимо вывести из системы ОМС. В фонд страхования платят все россияне, а верующие люди не считают аборт медицинской помощью.

Беременность — это не болезнь, поэтому эту операцию нельзя называть медицинской помощью, — сказал Легойда.

Он отметил, с точки зрения христианства аборт — это убийство, лишение зародившегося человека жизни. А после заявления патриарха Кирилла о том, что нужно запретить аборты в частных клиниках, такая практика начала вводиться в некоторых регионах России.

Напомним, в Госдуме также предложили убрать аборты из списка оказываемых услуг по ОМС. Редакция TagilCity.ru выяснила, что думают о таком запрете специалисты и жители Нижнего Тагила.

Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
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#Общество#РПЦ#Дети#Женщина#Беременность#Аборт#Роды#Екатеринбург#Евгения Сафина
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