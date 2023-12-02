Представитель РПЦ в Екатеринбурге пояснил позицию о запрете абортов по ОМС

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Он отметил, что церковь уже много лет выступает с позицией, что аборты необходимо вывести из системы ОМС. В фонд страхования платят все россияне, а верующие люди не считают аборт медицинской помощью.
Беременность — это не болезнь, поэтому эту операцию нельзя называть медицинской помощью, — сказал Легойда.
Он отметил, с точки зрения христианства аборт — это убийство, лишение зародившегося человека жизни. А после заявления патриарха Кирилла о том, что нужно запретить аборты в частных клиниках, такая практика начала вводиться в некоторых регионах России.
Напомним, в Госдуме также предложили убрать аборты из списка оказываемых услуг по ОМС. Редакция TagilCity.ru выяснила, что думают о таком запрете специалисты и жители Нижнего Тагила.