Пьяных водителей начали массово выявлять на свердловских трассах

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Рейды, которые контролируют руководители областного ГИБДД, будут проводиться все выходные дни.
В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции также усилили работу. При проверке госавтоинспекторы будут использовать скрытое патрулирование, используя автомобили без цветографического обозначения, и стоп-контроль.
Водителям, пойманным в состоянии опьянения, грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение — возбуждение уголовного дела.
Также в МУ МВД России «Нижнетагильское» просят граждан сообщать о фактах нарушения ПДД водителями и о пешеходах, которые двигаются по проезжей части без светоотражающих элементов по телефонам 02 или 102.