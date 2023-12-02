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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

ГИБДД в Свердловской области проводит тотальные проверки водителей

Пьяных водителей начали массово выявлять на свердловских трассах

2 декабря 2023, 11:42
Фото: ГИБДД по Свердловской области

ГИБДД в Свердловской области проводит тотальные проверки водителей

В Свердловской области во всех муниципалитетах начались мероприятий по профилактике нетрезвого вождения и пресечению грубых нарушений ПДД.

Рейды, которые контролируют руководители областного ГИБДД, будут проводиться все выходные дни.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции также усилили работу. При проверке госавтоинспекторы будут использовать скрытое патрулирование, используя автомобили без цветографического обозначения, и стоп-контроль.

Водителям, пойманным в состоянии опьянения, грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение — возбуждение уголовного дела.

Также в МУ МВД России «Нижнетагильское» просят граждан сообщать о фактах нарушения ПДД водителями и о пешеходах, которые двигаются по проезжей части без светоотражающих элементов по телефонам 02 или 102.

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#Транспорт#Проверка#Свердловская область#ГИБДД#Штраф#Водитель#Пьяный водитель#Нарушения#Евгения Сафина
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