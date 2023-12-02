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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Москве силовики устроили массовые рейды по гей*-клубам

Силовики нагрянули в ЛГБТ*-клубы в Москве

2 декабря 2023, 13:13
Фото: Midjourney

В Москве силовики устроили массовые рейды по гей*-клубам

В ночь на 2 декабря в Москве сотрудники силовых структур устроили массовые рейды по ЛГБТ*-клубам и ЛГБТ*-саунам.

Известно, что одна из проверок прошла на Малой Якиманке. Полицейские приехали туда под предлогом поиска наркотических средств. В заведении находилось около 300 посетителей, нескольких из них задержали. По словам очевидцев, у гостей, среди которых были и иностранные граждане, проверяли паспорта и фотографировали документы.

Помимо этого, силовики проверили еще три гей*-клуба. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», администрация примерно за час предупредила посетителей, что грядут рейды. После этого многие гости удалились. Помимо клубов, проверки проходили также в ЛГБТ*-саунах, пишут «Новые известия».

Напомним, 30 ноября решением Верховного суда Российской федерации ЛГБТ*-движение признано в стране экстремистским. Ранее президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, смены пола и педофилии.

* — деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

ЛГБТ-движение в России признано экстремистским
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#Общество#Происшествия#Москва#Запрет#Экстремизм#Силовики#ЛГБТ#Рейды#Геи#18+#Евгения Сафина#Нетрадиционные отношения
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