Силовики нагрянули в ЛГБТ*-клубы в Москве

Известно, что одна из проверок прошла на Малой Якиманке. Полицейские приехали туда под предлогом поиска наркотических средств. В заведении находилось около 300 посетителей, нескольких из них задержали. По словам очевидцев, у гостей, среди которых были и иностранные граждане, проверяли паспорта и фотографировали документы.