Силовики нагрянули в ЛГБТ*-клубы в Москве

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Известно, что одна из проверок прошла на Малой Якиманке. Полицейские приехали туда под предлогом поиска наркотических средств. В заведении находилось около 300 посетителей, нескольких из них задержали. По словам очевидцев, у гостей, среди которых были и иностранные граждане, проверяли паспорта и фотографировали документы.
Помимо этого, силовики проверили еще три гей*-клуба. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», администрация примерно за час предупредила посетителей, что грядут рейды. После этого многие гости удалились. Помимо клубов, проверки проходили также в ЛГБТ*-саунах, пишут «Новые известия».
Напомним, 30 ноября решением Верховного суда Российской федерации ЛГБТ*-движение признано в стране экстремистским. Ранее президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, смены пола и педофилии.
* — деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ.