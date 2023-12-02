Соседи слышали скандал: мертвая девушка найдена под окнами дома в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 09:00
Соседи утверждают, что рано утром их разбудили звуки ссоры, громко кричала женщина. Они вызвали охрану, а через некоторое время у дома было найдено тело девушки без одежды, его накрыли покрывалом.
По словам свидетелей, погибшей на вид около 15-16 лет. Некоторые говорят, что она училась в школе, которая находится поблизости. В полиции пока не комментируют случившуюся трагедию, пишет Е1.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина скончался на крыльце торгового центра. Его тело пролежало там несколько часов.