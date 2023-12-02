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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

В Екатеринбурге под окнами многоэтажки найден труп девушки

Соседи слышали скандал: мертвая девушка найдена под окнами дома в Екатеринбурге

2 декабря 2023, 08:55
Фото: Е1

В Екатеринбурге под окнами многоэтажки найден труп девушки

Утром 2 декабря прохожие в Екатеринбурге обнаружили труп обнаженной девушки под окнами дома на улице Краснолесья, 24. Очевидцы говорят, что до трагедии в одной из квартир был скандал.

Соседи утверждают, что рано утром их разбудили звуки ссоры, громко кричала женщина. Они вызвали охрану, а через некоторое время у дома было найдено тело девушки без одежды, его накрыли покрывалом.

По словам свидетелей, погибшей на вид около 15-16 лет. Некоторые говорят, что она училась в школе, которая находится поблизости. В полиции пока не комментируют случившуюся трагедию, пишет Е1.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина скончался на крыльце торгового центра. Его тело пролежало там несколько часов.

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